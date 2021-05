Alicia Keys estrena “Underdog” junto a Nicky Jam y Rauw Alejandro

Santo Domingo, RD

Alicia Keys, lanzó un himno y un remix especial de su sencillo “Underdog” con las sensaciones de la música latina Nicky Jam y Rauw Alejandro

La versión original de "Underdog" está certificada como platino, fue número 1 en el chart general de iTunes y se convirtió en la canción más agregada en la radio Top 40 en los Estados Unidos después de su lanzamiento.

Keys escribió la versión original con Ed Sheeran y coprodujo con Johnny McDaid. "Underdog" es del séptimo y último álbum de estudio de la cantante, “Alicia”.

El álbum fue recibido con elogios de la crítica en su lanzamiento original en septiembre, presentado como el “Critic's Pick” del New York Times y con Variety llamándolo su mejor álbum de estudio hasta el momento, "empujando los límites de su voz e imaginación", y ha recibido nominaciones a los premios BET, MTV, VMA y Soul Train Awards.

El álbum ha generado un grupo ecléctico de singles exitosos, incluido "Underdog", que muestra los muchos lados de Keys como persona y como artista.

Más allá del exitoso "Underdog", que ocupa el primer lugar en las listas, el álbum incluye el emotivo dueto de Khalid "So Done", que alcanzó el puesto número 1 en la radio de R&B para adultos en los EE. UU.; y "Show Me Love", con Miguel. Este último le valió a Keys un récord que se extendía en el puesto número 12 en el chart de reproducción de canciones de R&B para adultos de Billboard.

El álbum es una contraparte del libro más vendido del New York Times de Keys, "More Myself: A Journey", que se lanzó en marzo de 2020 como el primer título del nuevo sello de Oprah con Flatiron Books.