La película erótica "365 DNI" tendrá dos secuelas más

Netflix ha confirmado que '365 DNI' no tendra una secuela, sino dos de la película. Tal y como ha revelado Deadline en exclusiva, tanto Michele Morrone como Anna-María Sieklucka (Laura) vuelven para las secuelas.

Según informa Deadline, Michele Morrone y Anna-Maria Sieklucka volverán en las secuelas para meterse de nuevo en la piel de los protagonistas: Massimo y Laura, respectivamente. También Magdalena Lamparska, quien dio vida a la mejor amiga de Laura, estará de vuelta. Uno de los nuevos fichajes es el de Simone Susinna, quien interpretará al personaje de Nacho.

Barbara Bialowas y Tomasz Mandes se colocarán detrás de las cámaras de las secuelas tras dirigir la primera entrega.

En la segunda película, Laura y Massimo vuelven a estar juntos, pero su relación se complica por culpa de la familia del protagonista y un misterioso hombre que se gana el corazón y la confianza de Laura.

La primera película sigue a Laura, una mujer polaca que es secuestrada por el líder mafioso Massimo. El objetivo de este último es que ella se enamore de él y le da una fecha límite: un año. Los más críticos con la película señalaron que el filme romantiza el Síndrome de Estocolmo. La cantante Duffy, que contó haber sido drogada, secuestrada y abusada sexualmente, pididó a Netflix eliminar la película de la plataforma por "hacer atractiva la violación".

Morrone habló en E! News! sobre la controversia: "Entiendo la polémica y me alegra que hablemos de ella. Creo que tenemos que tener cuidado de no limitar la creación de arte, así que no voy a decir que no deberíamos permitir que una película de ficción como esta exista porque, entonces, ¿qué pasa con las películas sobre guerra, crímenes, asesinatos y de mafiosos? Esta película no pretende miniminzar la realidad de la violencia sexual en el mundo. No quiero que la gente piense que este comportamiento está bien. No lo está. Creo que es bueno que las películas provoquen que la gente hable sobre estos temas para que podamos crear más atención sobre ellos en nuestra sociedad".

Deadline señala que las secuelas, al ser originales de Netflix, contarán con "cierto grado de supervisión creativa" y se espera que tengan "un enfoque más cauteloso de algunos de los temas más controvertidos de la primera película".

"Para mí es un grandísimo honor que las dos partes que quedan de mi trilogía 365 días sean llevadas a la pantalla por Netflix. Estoy muy emocionada de mostrar a los fans de mis novelas de todo el mundo este nuevo aspecto de los personajes y continuar la historia de Laura y Massimo", ha declarado Lipinska sobre la noticia.