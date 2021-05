Romeo Santos presenta el documental “The King of Bachata”

Redacción Entretenimiento

El artista Romeo Santos presenta dos largometrajes centrados en su figura: un concierto cinematográfico y un documental que recorre su trayectoria y legado artístico.

El concierto “Utopia Live from MetLife Stadium”, y el documental “The King of Bachata”. Ambos trabajos artísticos estrenarán el 25 de junio a través de pago por evento.

“Estos filmes han conformado un proyecto tan especial para mí, y me siento honrado y emocionado de poder mostrarlos al mundo y revelar la historia de la bachata. El hecho de que estos largometrajes destacan mi crianza y sigue la trama hasta mi concierto en el estadio MetLife, donde me convertí en el primer y único artista latino en lograr lleno total, me da la oportunidad de revivir una de las noches más extraordinarias de mi vida y compartirla en los hogares de mis seguidores por todo el mundo”, expresó el galardonado artista en comunicado de prensa.

Destacan el diario puertorriqueño El Vocero, que Romeo Santos: Utopia Live from MetLife Stadium se enfoca en la presentación del cantante, el 21 de septiembre de 2019, en el estadio multideportivo ubicado East Rutherford, Nueva Jersey, donde rompió récord de asistencia. Allí reunió, por primera vez en vivo, a todos los legendarios bachateros con quien colaboró en su álbum Utopía (2019).

Mientras, la película documental Romeo Santos: The King of Bachata entrelaza la historia de dicho género con el legado musical de Romeo. Las cámaras siguen a su coterráneo The Kid Mero, quien narra el ascenso de este género, marginado desde las zonas rurales de República Dominicana, hacia el reconocimiento internacional.

También incluye el recorrido de Romeo por el campo, en su “Gira del Pueblo”, mediante la cual ofreció actuaciones gratuitas en varias provincias del país que nunca habían tenido un concierto. Asimismo, muestra su proceso creativo tras bambalinas a los televidentes, mientras trabaja en el estudio de grabación.

Los largometrajes cuentan con apariciones de: Aventura, Cardi B, Daddy Yankee, El Chaval De La Bachata, Elvis Martínez, Emilio Estefan, Frank Reyes, Joe Veras, Kiko Rodríguez, Luis Vargas, Marc Anthony, Monchy & Alexandra, Raulín Rodríguez, Sergio Mendes, Thalía, Tommy Mottola y Zacarías Ferreira entre otros.

Los documentales se desarrollan mayoritariamente en spanglish con subtítulos en inglés y español. Este proyecto es el primero realizado por la nueva división de cine de Chimby Productions, casa productora de Romeo Santos.

El público puede comprar su entrada digital, desde hoy, a través de romeosantosonline.com, donde también podrá consultar información adicional. Además, las aplicaciones estarán disponibles para iOS, Android, Amazon Fire TV, Chromecast y Android TV en sus respectivas tiendas de software.