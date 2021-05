Desde la última butaca: Ciegos, sordos y locos

Luis Beiro

Santo Domingo, RD

El humor ya estaba escrito. Pero Gene Wilder y Richard Pryor dijeron: Todavía, y juntos le dieron un color distinto, negro, muy negro.

Era un matiz difícil de aportar cuando reinaban Charles Chaplin, El gordo y el Flaco, los hermanos Marx, Buster Keaton, Jerry Lewis, Dean Martin, Eddy Murphy, Bill Murray, Steve Martin, Woody Allen, Tony Curtis y muchos otros que hicieron época con sus propias ocurrencias.

El humor del cine norteño se renovó y a partir de los setenta, dos nuevos comediantes enseñaron otra forma de reír, muchas veces no aparatosa, pero no menos divertida. Primero a solas y al final, unidos.

Gene Wilder, Richard Pryor no son los clásicos de ayer. Sin embargo, ambos contribuyeron a reactualizar un género que desde finales del siglo XX padeció de ausencias.

Ellos dos ya fallecieron (Wilder en 2016 y Pryor en 2005), pero legaron una serie de obras disfrutables.

Wilde hizo algunas en solitario como “El joven Frankestein” (1974) o “El hermano más listo de Sherlock Homes” (1975). Sus comedias marcaron una generación.

Por estos días Netflix proyecta una de sus mejores cintas: “Ciegos, sordos y locos” (1989), de Arthur Hill, quien ya le había dado la vuelta al mundo con “Love history” (1970).

Casi todo el filme está construido a partir de las ocurrencias de ambos actores con esquelas de humor negro como buenos profesionales que eran. La pieza también incluye un buen trabajo de ridiculización de la policía de Nueva York, junto a una burla ingeniosa a las aparatosaspersecuciones vehiculares.

Dato aparte es el filme “La muchacha de rojo” (1984), dirigida y protagonizada Wilder: Stevie Wonder interpretó el tema musical, "I Just Called to Say I Love You", el cual mereció un premio Oscar.

Ficha Técnica

País: Estados Unidos. Año: 1989. Duración: 102 minutos. Director: Arthur Hill. Guion: Earl Barret. Ame Sultan, Ellot Walt, Andrew Kurtzman y Gene Wilder.

Reparto: Richard Pryor, Gene Wilder, Joan Severance, Kevin Spacey y Laureen Tom. Sinopsis: Dave es sordo y Wally es ciego. Ambos trabajan en un puesto de periódicos en Nueva York donde presencian un asesinato. Deben burlar a la policía y buscar a los responsables del crimen.