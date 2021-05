Mariachi Budda de gira con ''La presión es de ustedes USA tours''

Santo Domingo, RD

Conocido popularmente como Mariachi Budda, Aury Pineda, ha tenido una carrera en ascenso que lo ha llevado a destacarse tanto en la radio, así como animador y la televisión. Ahora, listo para seguir emprendiendo nuevos retos profesionales, se encuentra llevando lo mejor de su show de animación con la gira ''La presión es de ustedes USA tours'', con la que se pasea por 10 ciudades de Estados Unidos.

Mariachi, quien ha ganado terreno como animador de importantes eventos nacionales e internacionales, en la primera etapa de la gira se estará presentando en Atlanta, Florida, Nueva York, Providence, Boston, Washington, Pensilvania, entre otros Estados.

“Estoy listo para viajar por el mundo llevando alegría a mi gente con mis animaciones. Luego de esta primera parte de la gira, haré una segunda etapa en julio y junio, y en su tercera etapa y última, que será en agosto, estaré por Europa llevando la cultura de nuestra República Dominicana. Estoy preparando un proyecto comunicacional, donde estaré presentando un concepto de animación ligado con música, en el cual tengo mucha interacción con el público de una forma orgánica y original”, explicó en una nota de prensa.

Otro de los planes que tiene Budda, es lanzar una línea de cigarros (tabaco), de la cual estará dando más detalles próximamente.

El animador, quien, por su estilo y contagiosas frases, también ha ganado popularidad y notoriedad, celebra más de una década de carrera profesional, con la sed de seguir trascendiendo. El locutor, cuyo trabajo se puede ver a través de espacios como Sin Filtro Radio Show, +Roberto y sus plataformas digitales, expresó que el repunte y éxito de su carrera se debe a la autenticidad y carisma que siempre lo han caracterizado.

"Gracias a Dios cada día que pasa me voy superando en todas las áreas en las que me desenvuelvo. Mi pasión sin duda es la radio, pero en el camino me he enamorado de la comunicación en todas sus ramas. Es por eso que me estoy preparando para seguir destacándome en la televisión y como maestro de ceremonias, así como animador de eventos. Agradezco inmensamente el apoyo que me ha brindado el público y precisamente por eso, estoy tratando de dar lo mejor", expresó el locutor quien ganó un Latin Grammy por su participación en la canción "Con Altura", de J Balvin y Rosalía.