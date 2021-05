Correa pide disculpas a agentes de la PN por su "comportamiento fuera de lugar" en incidente en su bar

Redacción Entretenimiento

El actor y humorista Aquiles Correa les pidió disculpas a los miembros de la Policía Nacional que estuvieron involucrados en el incidente ocurrido en el bar “ABB donde Correa”, el pasado fin de semana.

“Hoy fui recibido por el coronel García de los Santos y luego de una larga conversación llego el Tte. Coronel Lasose, encargado de la patrulla que con la que tuve una situación fuera de lugar el pasado domingo. Gracias a ambos por la receptividad y por aceptar mis disculpas por mi comportamiento fuera de lugar. Volvemos a la programación anterior”, escribió el humorista en su cuenta de Instagram acompañado de una fotografía con los policías.

Se recuerda que agentes de la Policía entraron al negocio, propiedad del humorista, que simulaba que estaba cerrado, pero había personas dentro del local.

Un puñado de personas estaba en el interior de ABB Donde Correa, un templo del goce nocturno del centro de la ciudad, cuando varios policías irrumpieron avalados por la ordenanza de que a partir de las 9:00 de la noche del domingo impera un toque de queda obligatorio en República Dominicana.

Correa catalogó la acción de los agentes de abusivo aseguró que no había necesidad de que ellos abrieran la puerta del negocio.

El jefe de la patrulla le reprochó que el establecimiento estaba lleno, algo que Correa negó. “No es verdad, es mentiras que el negocio estaba lleno de gente”, aseguró.

"Me molesta este tipo de cosas porque de aquí yo salgo para diez barrios y están encendíos y no van", expresó molesto Correa, quien aseguraba que estaba cerrado, sin música, sin vender alcohol, solo esperando para cuadrar la caja del negocio.

Correa denunció que hay muchos “delincuentes con uniformes. Hoy conocí varios”.

“Siempre he sido un defensor de la @PoliciaRD, pero cuanto daño hacen los malos que tienen. Les aviso: perdieron un defensor hoy. No seré enemigo, no soy chantajista, pero que los defienda otro” agregó el actor en su cuenta de Instagram.