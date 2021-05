Muere el padre de Adele sin reconciliación terrenal entre ambos

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La cantante Adele y su padre mantuvieron una relación que los separó desde su niñez y que la muerte de cáncer intestinal de Mark Evans, a los 57 años, ahora dejará un vacío eterno entre ellos.

Tras el fallecimiento, medios británicos como The Sun publicaron que la cantante y su progenitor mantuvieron una relación complicada hasta el final, aunque en los últimos años él intentó varios acercamientos.

Evans abandonó a la madre de la artista (Penny Adkins, una veinteañera en ese momento) cuando ella tenía tan solo tres años de edad.

La artista admitió después de lograr la fama que ambos no se llevaban bien y la relación se agravó más debido a unas declaraciones que Mark concedió poco después de que su hija publicase el segundo álbum de su carrera, titulado "21".

El pleito supuestamente fue fuerte porque su padre ventiló en los medios la vida privada de Adele.

Entonces ella decidió cerrar la comunicación de manera definitiva: “No volverá a tener noticias mías. Volver después de diez años y decir: ‘Tal vez su problema con los hombres se reduzca a mí’. Está jodidamente arruinado. ¿Cómo se atreve a hacer comentarios sobre mi vida? Hace que me hierva la sangre”.

+ Ahogado en alcohol

Según contó el mismo Evans, el abandonar a su familia derivó en un problema de alcohol que no pudo superar.

En 2013 afirmó que se había reconciliado con la cantante, quien había celebrado sus 33 años, algo que su hija negó.

"Yo era un padre podrido en un momento en que ella realmente me necesitaba. Bebía dos litros de vodka y siete u ocho vasos de (cerveza) Stella todos los días. Bebí así durante tres años ... profundamente avergonzado de lo que me había convertido y sabía que lo más amable que podía hacer por Adele era asegurarme de que nunca me viera en ese estado", comentó en entrevista con The Sun.

El patriarca se había lamentado de no estar presente en la vida de Adele "cuando debería haberlo estado y lo he lamentado cada segundo de cada día hasta este momento".

"Me desgarra por dentro", agregó, según publicó la revista People.

En 2015, con el lanzamiento del álbum "25" de Adele, él ventiló la posibilidad de un perdón y pasar página.

Sin embargo, estas afirmaciones fueron enfrentadas durante el discurso que ofreció ella en los premios Grammy de 2017, cuando dedicó uno de sus galardones a su mánager, Jonathan Dickins, reconociéndole que era la figura paterna que nunca había tenido en su juventud.

"Llevamos diez años juntos y te quiero como si fueras mi padre. Te quiero tanto, tanto... La cuestión es que no quiero a mi padre, así que eso no significa demasiado. Pero te quiero como querría a un padre", le expresó desde el escenario cuando recibió el Grammy al Mejor álbum del 2017.

Adele no se había referido al deceso de su padre hasta la tarde del martes, cuando se redactó esta nota, pero algunos medios ingleses refieren que a pesar de la difícil relación que tuvo con él la cantante se encuentra afectada.