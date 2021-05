Henry Santos presenta nuevo disco, no solo de bachata

Redacción de Entretenimiento

Henry Santos presentó su nuevo álbum, no solo de bachata, sino que mezcla lo mejor de la música tropical y hasta el género urbano.

El nuevo proyecto denominado “Friends & Legends” (Leyendas y amigos), lanzado este viernes 7 de mayo, contempla 15 temas de diferentes géneros y con la colaboración de varios colegas, publicó el portal Remolacha.net.

"Friends & Legends" es el quinto álbum de estudio de Henry Santos. Está lleno de colaboraciones con pilares e íconos del género bachata, tales como Anthony ‘El Mayimbe’ Santos, Luis Vargas «El Rey Supremo»; Joe Veras, Alexandra “La Reina”, al igual que el ganador del Latin Grammy, Daniel Santacruz, y junto a otros colegas, a quienes Henry considera más que amigos, hermanos. Además, incluye a Grupo Extra, Ronny Mercedes & Lirow.

En este proyecto musical, el cantautor, de ascendencia dominicana, también se ha lanzado a aventurar en nuevos ritmos como la salsa, con una colaboración junto a la promesa David Kada, y al artista número uno del merengue típico, Krency “El Prodigio” García, con quien gabó el tema “I’m So In Love”, cuyo audiovisual fue presentado recientemente.

“Este álbum para mí más que un sueño hecho realidad por la cantidad de hermanos artistas que me dieron el apoyo con su talento, cuenta con algunos sencillos que sobresaltan como “Cuando Vayas Conmigo”, un homenaje al queridísimo José José; una canción muy especial dedicada a mi esposa, titulada “Gisselle”, y un par de ‘corta venas’ como Qué Pensabas? y “Bachata & Barra”, para ayudar a los seguidores de este ritmo a lidiar con la tristeza, por lo que es el tema primordial de este género”, expresó Santos.

El también actor indicó, además, que, en esta producción, por primera vez incursiona en el género urbano con “Tu Casa Es Mi Casa”, junto a los nuevos talentos Adam Nazar & V of Vossae.

Video musical

Junto con el lanzamiento de este proyecto, Santos presenta el video musical del tema “Una Mentirita”, que interpreta junto al maestro Luis Vargas.

El Track List del álbum Friends & Legends contiene los temas:

1. Gisselle, 2. Cuando vayas Conmigo, 3. Don Juan & Cupido (Ft. Anthony “El Mayimbe” Santos); 4. Mambo (Ft. David Kada); 5. Una Mentirita (Ft. Luis Vargas); 6. Perdón (ft. Grupo extra); 7. Weekend (Ft. Daniel Santacruz & Lirow); 8. No Me Tocó Morir por Ti (Ft. Joe Veras); 9. Brindemos Por Ellas (Ft. Ronny Mercedes); 10. Traiciónalo Conmigo, 11. Como Abeja A La Flor (Ft. Alexandra La Reina); 12. Tu Casa Es Mi Casa (Ft. Adam Nazar, V of Vossae), 13. Bachata & Barra, 14. Qué Pensabas?, y 15. I’m So In Love (Ft. El Prodigio).