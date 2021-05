Pamel estrena "Te he olvidado" junto a Wason Brazobán

Santo Domingo, RD

El cantautor dominicano Pamel estrenó su primera propuesta del año 2021 junto al veterano Wason Brazobán titulada "Te he olvidado", una canción que combina lo mejor de la esencia de ambos cantautores en forma de bolero.

"Te he olvidado” es una canción que nace del acercamiento de estos dos cantautores de estilo romántico, queridos por el pueblo dominicano y que desde hace un tiempo buscaban colaborar juntos.

Pamel, de la oleada de la nueva generación de propuestas en la música nacional explicó que llegó a oídos del veterano Wason Brazobán con la propuesta de un bolero, quien no dudó en colaborar por considerarla una gran canción.

“La primera canción que le presenté a Wason no le gustó tanto, pero eso no me hizo sentir mal, todo lo contrario, escribí una nueva y al presentarla fue de su total aprobación, y es la que ahora entregamos a nuestros seguidores”, afirma el joven artista.

Por su lado, Wason expresó: "Yo creo que lo que hace que un género crezca y se fortalezca es la unión, ahí tenemos el ejemplo de la música urbana. Pamel es un artista ya probado, con múltiples talentos y estoy seguro que "Te he olvidado" va a conectar fuertemente con los seguidores de ambos".

La producción musical y sus arreglos son responsabilidad, una vez más, del reconocido productor Alex Mansilla y la producción audiovisual del videoclip es realizada por Mani Films, disponible en Youtube.

"Te he olvidado" llega luego del lanzamiento de tres temas en el último año, en los que Pamel mantuvo su esencia del pop fusionado a distintos géneros como el country, el merengue y la balada, disponible desde ya en todas las plataformas digitales.