Il Divo presentará concierto virtual por sus 18 años de carrera

Santo Domingo, RD

Il Divo, uno de los cuartetos vocales masculinos más importantes de la industria musical, se presentará en un show vía streaming global el próximo sábado, 8 de mayo, a las 9:30 de la noche.

Los accesos para disfrutar de esta selección de canciones en las dotadas voces de Urs Buhler (Suiza), Sébastien Izambard (Francia), Carlos Marín (quien nació en Alemania, pero creció en España) y David Miller (Estados Unidos), están disponibles en www.SmartTicket.com.do. El evento llega a República Dominicana, gracias al promotor local BigStarSD

El más reciente trabajo de Il DivoSu más reciente trabajo de estudio lleva por nombre “Timeless”, este octavo disco se grabó en Los Ángeles y fue producido por Alberto Quintero y Steve Mac. El álbum reúne 10 canciones de amor y romance de todos los tiempos.

Temas que han formado parte de sorprendentes bandas sonoras como la mítica Smile, basada en un tema instrumental y utilizada para la película de 1936 Tiempos Mordernos de Charlie Chaplin.

También, se pueden escuchar Love Me Tender, original de Elvis Presley. Hola (Hello) de la cantautora británica Adele. All Of Me del artista norteamericano de R&B John Legend. Angels de Robbie Williams. Aquí Esperándote (Righ Here Waiting) compuesta e interpretada por Richard Marx, entre otras.

Il Divo es pionero en el género de la ópera pop o como ellos mismo la definen “popera”. El cuarteto, que se ha convertido en un fenómeno mundial, cuenta con 30 millones de discos vendidos en todo el orbe, 160 discos certificados de Oro y Platino y más de 35 éxitos que han colocado en las listas de popularidad de diferentes países.

Su disco debut, Il Divo (2004), vendió más de un millón de copias en tan sólo seis semanas en el Reino Unido. Su calidad musical y talento hizo que en su primera gira todas sus presentaciones fueran llenos totales: 69 conciertos en 18 naciones. Su pasión por la música los ha mantenido unidos y la multiculturalidad que existe en el proyecto ha cautivado a todos sus espectadores, quienes disfrutan de grandes voces en un género que combina la música clásica y contemporánea.

Al ritmo de la noche, bajo la luz de las velas, acompañados de la familia, la pareja o solos y como plus, una deliciosa copa de vino, su enorme séquito de fans disfrutará de una encantadora velada musical con estos cuatro portentos de la voz llamados Il Divo. La cita será el próximo sábado, 8 de mayo, a las 9:30 P.M. Los accesos están disponibles en www.SmartTicket.com.do.