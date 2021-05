Actores y actrices que aceptaron papeles sin reparar en el dinero

EFE

Estos son algunos ejemplos de grandes estrellas de la pantalla que redujeron sus cachés para hacer papeles que, en algunos casos, fueron muy relevantes en sus carreras.

Al hablar de cachés en Hollywood, incluso los considerados bajos pueden superar lo que un mortal llega a ingresar durante un año. Sin embargo, para el estándar de estrellas cuyos sueldos se negocian en millones, estos actores y actrices aceptaron papeles, por los que fueron reconocidos y alabados, por unas cantidades relativamente pequeñas.

El dinero no es un impedimento para trabajar con un director que admiras. O eso al menos debió pensar el actor, director y comediante Jonah Hill cuando aceptó el papel de Donnie Azoff en “The Wolf of Wall Street”.

TRABAJAR CON SCORSESE.

El actor estadounidense reveló en el program de la televisión estadounidense The Howard Stern Show en el año 2014, que aceptó cobrar 60.000 dólares brutos para ponerse a las órdenes de Martin Scorsese.

“Esa fue su oferta y yo les dije ‘firmaré el contrato esta noche”, dijo Hill según The Hollywood Reporter. “Enviadme los papeles por fax esta noche. Quiero firmarlos antes de que cambien de opinión”, agregó.

También añadió que “The Wolf of Wall Street” no es una película de las que se hacen por dinero y que con lo que ganaba con otros proyectos pagaba las facturas.

“Vendería mi casa y le daría todo mi dinero por trabajar con él”, dijo respecto a Scorsese. “Habría hecho cualquier cosa en el mundo. Y lo haría de nuevo”, sentenció. La apuesta le valió una nominación a los premios Óscar como mejor actor de reparto.

Algo por el estilo pudo suceder entre Bill Murray, conocido por películas como “Ghostbusters” o “Groundhog Day”, y Wes Anderson, director de títulos como “The Grand Budapest Hotel” o “Moonrise Kingdom”.

Murray, según reveló el escritor Matt Seitz en su libro “The Wes Anderson Collection”, se conformó con menos de 10,000 dólares por su trabajo en la comedia “Rushmore”, un filme que fue muy valorado en el año 1998.

El actor participó de las ganancias de la cinta, pero, de acuerdo con lo que publicó el escritor en un artículo en la revista Vulture, Anderson estimó que sus ganancias por la actuación rondaban los 9,000 dólares.

Además, cuando Disney no quiso financiar una toma en helicóptero, Murray puso dinero de su bolsillo. La escena finalmente no se llevó a cabo y Anderson no cobró el cheque por 25,000 dólares del actor.

ARQUETTE Y UN PROYECTO “MÁS ALLÁ DEL AFÁN LUCRATIVO”.

Por su parte Patricia Arquette recogió en 2015 su Óscar como mejor actriz de reparto por “Boyhood”, una película que se rodó a lo largo de 12 años, a medida que sus actores y personajes iban sumando años.

Tras ganar el Globo de Oro por su papel en la cinta, la actriz confesó en una entrevista con una publicación estadounidense que se trataba de un proyecto “que iba más allá del afán lucrativo”.

“Es importante para mí, como actriz, poder ganarme la vida, pero te voy a decir algo, pagué más dinero a la niñera y al paseador de perros de lo que gané en ‘Boyhood’”, dijo Arquette, según publicó The Guardian.

Ganó un Óscar a mejor actriz de reparto por su trabajo en la película y en su discurso de aceptación del premio aprovechó para reivindicar la necesidad de igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Hillary Swank ganó un premio de la Academia de la Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood por su interpretación en “Boys don’t cry”, de 1999.

El papel le reportó diversos premios y reconocimientos pero, en lo que a ingresos se refiere, la recompensa fue mínima.

En 2016, la actriz afirmó que su salario fue tan solo de 3.000 dólares. “Para tener seguro de salud, tienes que ganar 5,000 dólares”, dijo Swank, según People.

La actriz no era consciente de este hecho hasta que intentó comprar un medicamento que le había sido recetado. “Dijeron: ‘son 160 dólares’. Dije: ‘Uhm… ¿intentaste que lo cubra mi seguro?’ Y me dijeron: Mmm-hmm’. Tiene un premio de la Academia, pero no seguro médico”, contó.

GOSLING Y UNA PELÍCULA POR 4,000 DÓLARES.

Otro actor que, de acuerdo con los parámetros de los que hablaba Swank, se hubiese quedado sin seguro fue Ryan Gosling por su trabajo en la cinta de bajo presupuesto “Half Nelson”. Según publicó el diario británico The Telegraph, el actor ganó 1.000 dólares a la semana por el rodaje de un mes.

Otro actor que entra en este apartado es George Clooney, quien recibió un adelanto por escribir, dirigir y protagonizar “Good night and good luck” de tan solo tres dólares. La cantidad total que percibió por este trabajo fue de 120,000 dólares, según el mismo medio británico. La cinta recibió seis nominaciones a los premios Óscar.

En el caso de Matthew McConaughey, el cheque que recibió por su trabajo en “Dallas Buyers Club” contenía unos cuantos de miles más, aun así, estaba lejos del caché millonario que se le atribuye por película.

Su salario inicial no llegaba a 200,000 dólares, de acuerdo con lo publicado en 2013 por The Hollywood Reporter, aunque tenía participación en los beneficios del filme. Su interpretación le valió un Óscar como mejor actor de año, además del Globo de Oro, el premio del Sindicato de Actores y el de la Crítica Cinematográfica.