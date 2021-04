Eddy Herrera lanza “Ojalá que no te duela”

Santo Domingo, RD

Luego de ganar un Latin Grammy en noviembre del año pasado, Eddy Herrera está más motivado que nunca en seguir brindando buena música a su público, es por ello, que apegado a la calidad que lo caracteriza, lanza el sencillo “Ojalá que no te duela”

El tema, escrito por Leonardo Robles, es el segundo sencillo que sale de la nueva producción discográfica en la que “El galán del merengue” trabaja actualmente, la cual lleva por título “Libre” y que será lanzada el próximo 7 de mayo en todas las plataformas digitales.

El contagioso merengue, orquestado por Edwin García, quien lleva colaborando con Herrera en sus producciones discográficas por más de veinte años, invita no sólo a bailar, sino también a reflexionar sobre aquellos que no valoran un amor puro y honesto cuando lo tienen en frente.

“Feliz y emocionado de poder seguir creando música nueva para toda mi gente, decidimos titular este disco con el título ‘Libre’, como una forma de evocar esa libertad que tanto deseamos y hemos esperado tener y que sé que pronto vendrá cuando ya todo lo relacionado a la pandemia pase. “Libre” es también uno de los temas de este disco. Este sencillo, ‘Ojalá que no te duela’, es un tema con características y elementos de sabor, ritmo y una temática muy cotidiana entre parejas, que sé que a la gente le encantará”, expresó Herrera.

El también compositor, no solo celebra su cumpleaños el día de hoy, con el lanzamiento de este tema acompañado de un video producido por Indigo Ize, sino que también sus nominaciones a los premios Soberano en las categorías: "Merengue del año" por "No me lo creo", junto a Manny Cruz, "Orquesta del año 2019", "Concierto virtual 2020" por "Reloaded", producido por René Brea y "Álbum del año 2020" por "Ahora".