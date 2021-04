Jay Menez sobre la nominación como revelación en el Soberano: “Siempre soñé con este momento"

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Jay Menez es noticia. Su nombre saltó dentro de las nominaciones a premios Soberano y generó aplausos entre su público, interés en muchos, curiosidad en otros y también críticas de quienes cuestionan su candidatura.

A pesar de tener poco tiempo en la industria de la música urbana, él es un artista que “promete”, tal cual como el título de su primer sencillo, y está de celebración por su primera nominación a la premiación de Acroarte y también la lograda en Premios Heat.

El exponente está nominado a Premios Soberano en la categoría “Revelación del año”, junto a Ross María, Kiko el Crazy y Nino Freestyle.

“Siempre soñé con este momento. En primer lugar, gracias a Dios y a mi equipo de trabajo, súper agradecido, con mis fanáticos y cada una de las personas que forman parte de esta familia”, expresó sobre su escogencia.

Igual de contento recibió la nominación a los Heat, premios en los que apenas en la última edición pasó por la alfombra para conocer y vivir algo que, en su opinión, todo nuevo talento debe hacer y ahora compite en la terna “Promesa musical”.

Y es que luego de colaborar con algunos de los artistas más populares de la música urbana y acumular millones de reproducciones en sus temas, el nombre del joven cantante ya es notorio en la música urbana.

Nació en La Vega y aunque su sueño como la mayoría de niños dominicanos era el béisbol y llegar a las Grandes Ligas, el destino le tenía preparado otro camino: la música.

Estuvo jugando pelota hasta los 18 años, pero la música siempre estaba ahí zumbando. “Estaba siempre haciendo música con los muchachitos por ahí, improvisando hasta que un día dije que tenía que ponerme a hacer lo que me salía del corazón”, cuenta Jay explicando que así empezó su proyecto musical.

No fue hasta que firmó con el productor Kingz Daddy que saltó a las “grandes ligas” de la música logrando colaboraciones como “La Cabaña” con Arcángel, “Solo” con Rauw Alejandro, “Se Cansó” con Darell & Kingz Daddy, y “Cuando Bebe” con Myke Towers, De La Ghetto y Lyanno, entre otros, logrando más de 100 millones de reproducciones.

En entrevista con Listín Diario el artista, de 26 años, contó que esas colaboraciones se dieron de manera “orgánica” y sin “forzarlas”.

Aunque está en el género urbano, el cual es conocido por la música explícita y cruda, Jay apuesta a las letras limpias, si bien tiene temas con doble sentido trata de cuidar sus letras porque sus canciones las escuchan niños y niñas.

“Cuando vi un niño cantando mis temas yo dije que tengo que cuidar mis letras y que no debo de llevarme porque fulano hace todo eso y no le pasa nada. Lo que yo trato siempre es que, si es explícito, que no lo diga tan claro”, expresó.

Al contrario que muchos nuevos talentos de la música, Jay empezó grabando con artistas de renombre, pero no deja de trabajar y soñar y uno de sus deseos es grabar con Daddy Yankee, J Balvin o Romeo Santos.

“Me gustaría grabar con Daddy Yankee, yo creo que ese es el sueño de todo niño grabar con Yankee, pero en un momento muy especial de mi carrera en el momento que yo decidí tomarlo en serio me motivó J Balvin”, dijo a Listín Diario.

Otro que fue inspiración en su carrera es Farruko, incluso ya logró hacer un tema junto con el video con el artista puertorriqueño, pero no ha salido a la luz.

“Está por ahí en cualquier momento puede salir. Es un tema que tiene un tiempo guardado, pero que no pasa de moda y que no va a envejecer, una historia con letras frescas”.

+ Nuevo material

El cantante, cuyo nombre artístico viene de las abreviaciones de su nombre de pila, Carlos José Abreu Jiménez. Jay viene de José y Menez de Jiménez, lanzó ayer jueves su más reciente tema titulado “Loco contigo” junto a la exponente urbana La Perversa.

Hace dos semanas lanzó su primer sencillo en solitario titulado “Promete”, el cual en tan solo dos semanas ya sobrepasa el millón y medio de reproducciones en YouTube.

Producida por Kingz Daddy, Gaston y Brayan Boo, la canción avanza deslizándose al ritmo de un reguetón impregnado por matices tropicales, mientras el artista ofrece versos hipnóticos.

Su carrera va en ascenso tanto en plano local como a nivel internacional y gracias a sus letras limpias ha logrado posicionarse en el mercado musical logrando que grandes marcas se interesen en él.

Tal es el caso de las cadenas Taco Bell, Doritos y Pepsi de las que es imagen.