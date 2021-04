Vakeró rechaza nominación a Premios Soberano: “Eso se lo merecen otros cantantes”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Tras darse a conocer los nominados a Premios Soberano, el artista urbano Vakeró rechazó sus nominaciones en la categoría de “Videoclip del año” por el audiovisual de su tema “Varón” y “El problema”.

“Gracias por su amabilidad, pero no me siento cómodo con eso de la nominación, creo que eso se lo merecen otros cantantes no yo, debido a que yo estuve enfocado en otras cosas. gracias por la buena intención PREMIO SOBERANO”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter.

Este año la Asociación de Cronista de Arte (Acroarte) estará premiando los trabajos de los años 2019 y 2020.

Otro que también mostró su descontento con su nominación a los premios más importante del arte dominicano fue el maestro de la danza Carlos Veitía, quien fue nominado como “Coreógrafo del año” por “Bailemos”, coreografía que dice no recuerda haber hecho entre los años 2019 y 2020.

“Por favor saquen mi nominación que no sé por qué es: Me nominaron por algo que no sé qué es. Gracias por pensar en mí, pero creo que los clásicos debemos tener premiaciones de otro tipo”, escribió en Instagram.

Y Agregó: “Ya el país no tiene interés en las bellas artes cuando se trata de mezclarlas en tiempo televisado con lo popular, ni hay críticos yendo a funciones por iniciativa propia. No quiero que se mal interprete mi posición, siempre se agradece que se recuerden que existimos, pero cuando hay desinterés por un género al que se pertenece, es preferible abogar por la creación de iniciativas cultas”.

Por su parte el cantautor Wason Brazobán, quien está nominado como “Cantante solista” y “Compositor y/o autor de letras” dijo que, aunque lo nominen no va a la premiación porque “lo mío es resultado”.

Los Premios Soberano, auspiciados por Cervecería Nacional Dominicana, representan el más alto reconocimiento a los artistas dominicanos.

La gala de premiación será en el mes de junio de este año en el Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo Domingo