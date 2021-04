Michael B. Jordan rompe el silencio sobre su futuro como Superman

Europa Press

Los Ángeles, EE.UU.

En febrero se anunció que J.J. Abrams está preparando un reboot de Superman para Warner Bros. En aquel momento se desveló que aún no se había fichado a ningún actor para la película, pero los rumores apuntaron, de nuevo, a Michael B. Jordan para dar vida al superhéroe. Tras semanas de especulaciones, el actor ha roto su silencio.

En una entrevista con Jake's Takes, a Jordan le preguntaron si era cierto que iba a encarnar a Superman. "Escucho los rumores y todo eso y me lo tomo solamente como un cumplido. Aprecio que la gente piense en mí de esa manera para estos papeles. Realmente no tengo nada más que decir sobre eso, pero sea quien sea o si realmente es así, creo que será algo interesante de ver", contestó.

Recientemente el actor concedió otra entrevista a Cinepop y ofreció declaraciones similares. "No lo sé. No sé realmente qué está pasando con eso en particular, pero creo que el deseo de todos de ver protagonistas negros en papeles de héroes es muy importante. La representación es importante", afirmó.

Con o sin Jordan, Abrams será productor de la nueva película de Superman, que estará escrita por Ta-Nehisi Coates. Por el momento no hay ningún director ligado al proyecto.

Por su parte, Jordan está inmerso en su debut como director, y es que se pondrá detrás de las cámaras en Creed III, producción en la que también actuará, retomando su papel de Adonis Creed. Además, tiene pendiente de estreno Sin remordimientos; What If...?, ficción de Marvel en la que dará vida de nuevo a Erik Killmonger; A Journal for Jordan a las órdenes de Denzel Washington; y la cinta de Matusalén dirigida por Danny Boyle.