Willie Colón: "La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El salsero Willie Colón, de 70 años, reveló que deberá recorrer un largo camino de recuperación tras señalar que la noticia de que está bien "no es cierta" y sufrirá consecuencias del accidente vial en una carretera de Carolina del Norte.

“Queridos amigos y fans. Siento no poder responder personalmente sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré. DLB”, escribió Colón en su cuenta de Instagram vista por Listín Diario.

Willie Colón y su esposa Julia sufrieron un accidente de tránsito cuando viajaban en una casa rodante o “motorhome” por una carretera de Carolina del Norte, el martes 20 de abril.

El salsero y su esposa fueron llevados al Hospital General de Sentara Norfolk y de ahí trasladados a Nueva York.

“Sus lesiones incluyen trauma con contusión, laceraciones en el cráneo que requirieron 16 grapas y fracturas en su vértebra cervical C1”, señalaba el comunicado enviado el domingo.

Julia ya fue dada de alta tras sufrir laceraciones y contusiones.

La misiva señala que no hubo otros vehículos involucrados en el accidente.

El salsero, originario del Bronx en Nueva York, es famoso por éxitos como “El gran varón”, “Pedro navaja”, “Gitana” e “Idilio”. Ha sido nominado al Grammy en 10 ocasiones.