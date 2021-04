Javish en “Ay vida”, junto a sus colegas Químico Ultramega y Lington DR

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Luego de dedicarse por completo como productor de grandes estrellas internacionales, el cantante urbano Javish está de regreso en los escenarios con una propuesta titulada “Ay vida”, junto a sus colegas Químico Ultramega y Lington DR.

“Hasta ahora la acogida ha sido fantástica, a la gente le ha gustado el video. El coro está muy contagioso y las expectativas han sido muy favorables”, expresó.

Javish es una cara muy conocida en el movimiento urbano dominicano, por el éxito que alcanzó cuando conformaba el dúo con Musicólogo. Tras renunciar a este proyecto, a pesar de su gran pegada con temas como “Yo estoy en la silla”, emigró hacia los Estados Unidos.

“De este género yo soy parte, solo vengo a ocupar mi puesto”, expresó.

“Voy a seguir apostando a hacer la música que yo siento, en el momento que la tenga que hacer. Ahora mismo siento que el dembow es lo que está rompiendo mundialmente y nosotros los dominicanos tenemos una gran oportunidad a nivel de la internacionalización con este ritmo”, agregó.

Con relación a su separación del proyecto con Musicólogo, aseguró que no fue por problemas personales con su compañero. “Además, me quité de la música porque sufrí un accidente donde estuve al punto de perder la vida. Al colisionar con una estación de autobuses me lesioné la cervical. Duré como seis meses en ese estado”, recordó de ese grave momento.

En el tiempo que duró fuera de los escenarios, ganó prestigio como productor para importantes sellos discográficos, como Sony y Universal, haciendo remix para figuras de la talla de Maluma, Carlos Vives, Silvestre Dangón, Alejandro Sanz, y un sinnúmero de cosas más.

“Yo me quité (como intérprete) por cuestiones de la vida (…) Me hice productor por necesidad, porque no tenía quien me produjera, así aprendí. Es decir que no estoy haciendo nada nuevo, simplemente no estaba cantando porque no era mi prioridad en el momento. Me ofrecieron esta oportunidad, tengo buenas conexiones, y dije que si tenía que iniciar mi carrera de nuevo, tenía que ser una vaina dura”, indicó.

Javish proviene de una familia de músicos, entre los que se destacan su tío, por parte de madre, el cantante Víctor (& Shire), famoso en los 90 con innumerables éxitos románticos.

“Crecí viéndolo a él en ese movimiento y en sus shows, a veces iba a televisión y conciertos. Eso me fue despertando este sentir por la música. Aparte de eso, del lado de mi padre está Jochy Rodríguez. Es decir, que el arte lo llevo en las venas”, dijo.