José Antonio Rodríguez llevará a la televisión un concepto cinematográfico

Ramón Almánzar

Santo Domingo, RD

Un bar. Ambiente relajado. Una conversación espontánea con gente de calidez y calidad humana. Música que llega al alma. En esa atmósfera bohemia está centrada la próxima apuesta de José Antonio Rodríguez a través de la televisión dominicana.

“Como un bolero”, que así se llamará, no es un simple programa de entrevistas o de música. La intencionalidad va más allá: es hacer cine en televisión.

“Nosotros vamos a hacer cine en televisión, lo haremos con un lenguaje, con un concepto cinematográfico y con los equipos que se utilizan en los rodajes de películas”, adelantó José Antonio a LISTÍN DIARIO.

Se trata de un programa de temporada compuesto por 12 capítulos de una hora que se emitirán uno cada semana a través de Telesistema, canal 11. Aun la fecha de estreno no está establecida, pero será este año.

José Antonio no estará solo en este desafío. Le acompañarán Rafael Tejeda Acevedo, Tony Henríquez, Tony González (el bartender), Freddy Ginebra, Cuquín Victoria, así como los músicos Guy Frómeta, Rafa Payán, Hipólito y Jeremías King. Su hijo Babeto dirigirá el equipo, en el que figuran 32 técnicos profesionales, y Rafa Báez lo producirá.

Según la maqueta visual presentada a LISTÍN DIARIO, la televisión local no tiene una producción de ese nivel técnico, cinematográfico. Es una realización costosa: cada temporada se calcula en unos tres millones y medio de pesos.

“No critico la televisión dominicana, pero yo creo que es posible hacer otro tipo de propuesta y como el cine dominicano está en este buen momento me pregunté: -¿por qué no hacemos cine en televisión?”, comentó José Antonio.

+ La conversación es clave

El foco de la propuesta televisiva estará en la conversación que se logre y el ambiente que se genere en el bar, donde una banda musical tocará en vivo.

Para la entrevista central se apelará a la máxima de “solo sé que no sé nada”, que se deriva de lo relatado por el filósofo griego Platón sobre Sócrates.

“Si yo te llevo yo no puedo ser el protagonista. Yo tengo que provocar que tú me hables de ti, no ampliar tu respuesta como suele hacerse en televisión”, expresó el artista, exministro de Cultura y exembajador dominicano ante la Unesco.

Una muestra de cómo será el concepto televisivo: “Si tú vas al programa no te presentamos, te decimos cómo llegar, te damos un guión, tú vas a llegar al bar porque quieres ir al baño y cuando tú sales te antojas de una cervecita, te sientas en una mesa y por alguna razón yo me siento contigo, y se entabla una conversación espontánea, como suele sucederle a cualquier dominicano en un lugar, que habla con otro de cotidianidades de la vida”.

Entre las novedades, el programa tendrá “la mesa 7”, virtual, para conexiones con personas fuera del bar y que puedan intercambiar impresiones desde donde estén, a través del internet.

“Tengo muchísimos amigos que no pueden venir y viene la cámara uno, que es un personaje, que me dice: - mira, te están llamando de la mesa 7, es importante que vengas, - ah, ok, voy, y le digo al entrevistado que me espere un momento, y en la mesa siete hay una tableta conectada donde me espera uno de mis amigos para hablar vía internet”, explicó.

+ La dominicanidad

Su deseo a transmitir es realzar la dominicanidad, sus valores, su gente...

“Lo que yo quisiera con esta propuesta es exaltar el valor de la dominicanidad. Quiero compartir con los televidentes la importancia de ser dominicano, de su gente, que quien vea el programa diga: ¡yo quiero ser dominicano!”, enfatizó.



José Antonio espera que del programa surja un lugar de entretenimiento real, abierto al público, en la capital dominicana.

“Buscamos en un futuro poder grabar esto en un bar real, que sea nuestro, porque tengo que reinventarme. Es como hacer otro Sótano (un bar que él regenteaba en los años 80), que se llame Como un Bolero, y ahí grabar el programa y que se mantenga abierto durante la semana para el público que quiera ir”, señaló el creativo.

Experiencia en TV. José Antonio Rodríguez empezó en los años 80 en la televisión. “El Show del Mediodía”, en Color Visión, y “Noche de Fiesta”, en Teleantillas, fueron sus primeras experiencias.

Luego vinieron otras: “El Sótano” y en un segmento en el programa de Nuria Piera. “La televisión tiene una magia, abre esa posibilidad del audio y lo visual”, indicó.