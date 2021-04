Los nominados al Óscar en las principales categorías

AFP

Los Ángeles, Estados Unidos

Aquí están los nominados en las principales categorías de los 93° Premios de la Academia, que se entregarán este domingo en Hollywood.

"Mank" lidera con 10 las nominaciones a los Óscar, seguida por seis películas que obtuvieron seis nominaciones cada una, incluyendo "Nomadland", "El juicio de los 7 de Chicago" y "Minari".

Mejor película:

"El juicio de los 7 de Chicago"

"El padre"

"El sonido del metal"

"Judas y el mesías negro"

"Minari"

"Mank"

"Nomadland"

"Promising Young Woman" ("Hermosa venganza" y "Una joven prometedora")

Mejor director:

Lee Isaac Chung, "Minari"

Emerald Fennell, "Promising Young Woman"

David Fincher, "Mank"

Thomas Vinterberg, "Another Round"

Chloé Zhao, "Nomadland"

Mejor actor:

Riz Ahmed, "El sonido del metal"

Chadwick Boseman, "La madre del blues"

Anthony Hopkins, "El padre"

Gary Oldman, "Mank"

Steven Yeun, "Minari"

Mejor actriz:

Viola Davis, "La madre del blues"

Andra Day, "The United States vs Billie Holiday"

Vanessa Kirby, "Fragmentos de una mujer"

Frances McDormand, "Nomadland"

Carey Mulligan, "Promising Young Woman"

Mejor actor de reparto:

Sacha Baron Cohen, "El juicio de los 7 de Chicago"

Daniel Kaluuya, "Judas y el mesías negro"

Leslie Odom, Jr., "Una noche en Miami"

Paul Raci, "El sonido del metal"

LaKeith Stanfield, "Judas y el mesías negro"

Mejor actriz de reparto:

Maria Bakalova, "Borat, Subsequent Moviefilm"

Glenn Close, "Hillbilly, una elegía rural"

Olivia Colman, "El padre"

Amanda Seyfried, "Mank"

Yuh-Jung Youn, "Minari"

Mejor película internacional:

"Druk" ("Otra ronda", Dinamarca, Holanda, Suecia)

"Better Days" (Hong Kong)

"Collective" (Rumania)

"The Man Who Sold His Skin" (Túnez)

"¿Quo Vadis, Aida?" (Bosnia)

Mejor película de animación:

"Unidos"

"Más allá de la Luna"

"Shaun, el cordero: la película - Granjaguedon"

"Soul"

"Wolfwalkers: Espíritu de lobo"

Mejor documental:

"El agente topo"

"Collective"

"Crip Camp"

"My Octopus Teacher" ("Mi maestro el pulpo" o "Lo que el pulpo me enseñó")

"Time"

Mejor guion original:

"Borat, Subsequent Moviefilm"

"El padre"

"Nomadland"

"Una noche en Miami"

"The White Tiger"

Mejor guion adaptado:

"Judas y el mesías negro"

"Minari"

"Promising Young Woman"

"El sonido del metal"

"El juicio de los 7 de Chicago"

Películas con más de cinco nominaciones:

"Mank" (10)

"El padre" (6)

"Judas y el mesías negro" (6)

"Minari" (6)

"Nomadland" (6)

"El sonido del metal" (6)

"El juicio de los 7 de Chicago" (6)