Caitlyn Jenner anuncia que se postulará a gobernadora de California

Andrew Marszal/AFP

Los Ángeles, Estados Unidos

La exestrella olímpica y miembro del clan Kardashian Caitlyn Jenner anunció el viernes que presentó los documentos para postularse a la gobernación de California, en un intento por convertirse en la primera transgénero estadounidense en acceder a ese cargo.

"¡Estoy adentro!", dijo la exdecatleta de 71 años en un comunicado, y agregó que lanzará formalmente su campaña, presumiblemente como republicana, más adelante.

"Soy una ganadora probada y única outsider que puede poner fin al desastroso período de Gavin Newsom [demócrata] como gobernador", agregó.

Jenner es la figura de más alto perfil de fuera de la esfera política que compite por una gobernación desde que la leyenda de Hollywood Arnold Schwarzenegger consiguiera una sorprendente victoria como republicano en las elecciones revocatorias de California en 2003. Fue gobernador durante más de siete años.

Aunque los expertos consideran poco probable que se concrete la candidatura de Jenner, ocurre en un momento en el que Newsom, demócrata de 53 años de San Francisco, enfrenta fuertes críticas por su gestión de la pandemia de coronavirus, especialmente por el confinamiento que afectó duramente a las empresas y familias del estado.

Se espera que California celebre este año las segundas elecciones revocatorias de su historia, ya que la iniciativa estatal contra Newsom parece estar en camino de conseguir el número necesario de firmas para pedir su destitución.

Jenner recordó la asistencia de Newsom el año pasado a un almuerzo con miembros de un lobby en un opulento restaurante de Napa Valley, durante un confinamiento parcial.

"Los pequeños negocios han sido devastados por el confinamiento excesivamente restrictivo (y) toda una generación de niños perdió un año de educación y se les ha impedido volver a la escuela, participar en actividades o socializar con sus amigos", dijo.

Añadió que su candidatura "será una campaña de soluciones, proporcionando una hoja de ruta de vuelta a la prosperidad".

Jenner alcanzó la fama por primera vez en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, ganando una medalla de oro con el nombre de Bruce Jenner antes de su transición de género en 2015.

Estuvo casada con Kris Jenner, la matriarca de la familia Kardashian, cuyo programa de televisión "Keeping Up with the Kardashians" ha sido un éxito durante dos décadas.

Su transición de género fue documentada por las cámaras del programa y ayudó a presentarla a una nueva generación de seguidores.

"Económicamente conservadora, socialmente progresista"

Jenner, que se ha descrito a sí misma en entrevistas como "económicamente conservadora, socialmente progresista", no se refirió al Partido Republicano al anunciar su candidatura.

Inicialmente partidaria del expresidente republicano Donald Trump, en 2018 escribió un artículo de opinión para el diario The Washington Post en el que le acusó de utilizar a la comunidad trans como "peones políticos."

"No apoyo a Trump", escribió.

Sin embargo, varios medios estadounidenses afirmaron que Jenner se había reunido con veteranos estrategas republicanos antes de presentar su candidatura.

Destacados políticos republicanos, incluido el exalcalde de San Diego Kevin Faulconer, han anunciado que se presentarán como candidatos a gobernador, en lo que probablemente será una arena electoral muy concurrida.

El Partido Demócrata, de su lado, ha apoyado en gran medida a Newsom, y no hay indicios de alguna iniciativa contra su gobierno dentro de sus filas.