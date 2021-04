Sarodj Bertin tiene un "Only fans" musical para que "el público lo disfrute"

Redacción de Entretenimiento

Luego de “Una noche”, que grabó junto al exponente dominicano Kiko “El Crazy”, Sarodj Bertin pone a consideración del público “Only fans”, un tema con un dejo de picardía a través del cual la cantante, actriz y modelo haitiana continúa su escalada en la música urbana.

El nuevo sencillo ha estado precedido de unas controversiales declaraciones que Bertin ofreció recientemente sobre su vida sexual y que han sido tendencia en redes sociales.

“Only fans” cuenta con un audiovisual, visto ya por más de un millón de veces, en el que ella luce bastante picante, pero no vulgar y que la muestra más deshibida.

"Lo único que quiero es que el público lo disfrute", dijo Sarodj, quien debutó como cantante en 2019 con su primer sencillo "No me dejes sola" junto al dominicano Mozart la Para.

Sus otros tres temas son "Bla Bla Bla", "Como me muevo" y "Mi Guerrera", está última una balada dedicada a su madre, una abogada y activista de los derechos humanos asesinada en Puerto Príncipe en 1995.

“Only fans” se inspiró en el nombre de la popular plataforma de contenido por suscripción mayormente para adultos y tras Sarodj Bertin decidir abrir su propia cuenta allí como lo han hecho otras celebridades.

No se ha establecido si la cantante utilizó este recurso como estrategia para promover su sencillo o por otros motivos, pero sí abrió su cuenta de “Only fans”.

No obstante desaprensivos, aprovechando la expectativa que esto ha generado, crearon una cuenta falsa con fotografías y videos que no corresponden a Sarodj Bertin, por lo que ha ella ha denunciado esta afrenta ante los ejecutivos de la plataforma.

Sarodj Bertin aclara que entregará a sus seguidores contenido exclusivo, pero no incluirá desnudos.

Por otro lado, mientras continúa trabajando música, Sarodj sigue "con atención" lo que ocurre en su natal Haití, inmerso en una grave crisis política.

"Siempre estoy pendiente a Haití, estoy muy atada a Haití", señaló la intérprete, quien abogó por una solución pacífica al conflicto.

"Las protestas no tienen porqué ser violentas (...) no tienen que dañarse el uno al otro", apuntó la cantante, quien confesó que, debido a la situación impuesta por la covid-19, lleva un año sin visitar a Haití, donde, a través de la fundación "Sarodj For A Purpose", trabaja con la educación y niños huérfanos.