Ricky Martin y Kany García piden que se prohíban las terapias de conversión sexual

EFE

San Juan, Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Ricky Martin le pidió los legisladores de Puerto Rico que voten a favor del Proyecto del Senado 184, que busca prohibir las “terapias” que quieren “cambiar” las preferencias sexuales de los menores de edad, reseñó el periódico Primera Hora.

En un mensaje en sus redes sociales, el artista destacó que este tipo de prácticas son catalogadas como tortura y que promueve una ”clara violación a los derechos humanos”.

“Puerto Rico no puede ser un país de odio. Es por esto que les pido a los legisladores con derecho a votar, que lo hagan a favor del Proyecto 184″, escribió el astro puertorriqueño.

La medida está estancada en el Senado, luego que tres senadoras populares -Gretchen Hau, Elizabeth Rosa Vélez y Migdalia González- condicionaron su apoyo a que la medida sea enmendada para también prohibir tratamientos que utilizan las personas transgénero.

Cabe destacar que las preferencias sexuales -como heterosexual, bisexual u homosexual, entre otras- no tienen correlación con la identidad de género de una persona.

A continuación, el texto íntegro de Ricky Martin:

Las terapias de conversión -por dondequiera que las miren- son un tipo de tortura, y la tortura no tiene cabida en una sociedad que lleva como bandera ser democrática, progresista y humana.

Queremos una sociedad sensible, justa y más que nada, misericordiosa, empática, tolerante a la diversidad. Hay que tener sentido de humanidad ante cualquier acción que violente la libertad individual, es decir, contra todo aquello que no nos permite, simplemente, ser quienes somos.

Es por esto que quienes nos gobiernan deben rechazar tajantemente las terapias de conversión, y en su lugar, aprovechar la oportunidad del Proyecto 184 para hacer historia demostrando que son personas movidas por el respeto, el amor y la compasión.

El amor lo es todo. Es la columna que nos sostiene. Quien vive desde el amor, es solidario y compasivo por naturaleza.

Siendo así, no se puede ser capaz de dar paso a unas terapias que promueven una clara violación a los derechos humanos al darle poder a la tortura por un aspecto tan individual como es la orientación sexual.

Puerto Rico no puede ser un país de odio. Es por esto que les pido a los legisladores con derecho a votar, que lo hagan a favor del Proyecto 184.

+ Posición de Kany García

La cantante Kany García criticó las llamadas terapias de conversión, que, según distintos colectivos, se aplican todavía en Puerto Rico con el objetivo de evitar o desalentar la identidad de género de los jóvenes al margen de la tradicional entre hombre y mujer, contra las que se promueve un proyecto en el Senado.

'Las personas son quienes son y aman a quienes quieran amar. Eso ha sido así siempre y así se debe mantener. El Proyecto del Senado 184 pretende prohibir unas mal llamadas terapias de conversión que intentan cambiar la orientación sexual y la identidad de género de las personas, asunto que la ciencia ha dicho que no se puede cambiar', señaló la cantautora en un comunicado.

'Por tanto, no tienen nada de terapéuticas y todo de maltrato y tortura. Exhorto a las senadoras y senadores a votar en contra del maltrato infantil y a favor de la niñez y la juventud. Es hora de prohibir estas prácticas que son inhumanas, crueles, dañinas y la comunidad mundial de salud lo ha reconocido así. El proyecto, tal y como está redactado, no necesita ninguna enmienda', aseguró la artista.

"Esta medida no tiene nada que ver con la religión y todo que ver con la protección de la niñez y la juventud puertorriqueña. Yo soy ejemplo de cómo ser fiel a quien una es. Soy una mujer que ama profundamente a su pareja y que es amada por su familia y por nuestro pueblo. No hay nada que cambiar. No hay nada que reparar. No hay nada que curar. Hay que darle la misma oportunidad que yo he tenido, de ser quien soy, a toda nuestra niñez y juventud", aseguró.

García agregó que les pide 'a las senadoras y senadores que voten a favor del Proyecto del Senado 184' y "ayuden a prohibir el maltrato infantil" porque 'Puerto Rico merece que toda niña y todo niño, toda joven y todo joven puedan ser quienes quieran ser y amar a quienes quieran amar'.

Las senadoras del opositor Partido Popular Democrático (PPD) Gretchen Hau, Elizabeth Rosa Vélez y Migdalia González presentaron este miércoles ante la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción varias enmiendas al Proyecto del Senado 184, que propone prohibir las terapias de conversión en Puerto Rico.

Según las senadoras, las enmiendas propuestas tienen como fin salvaguardar la integridad física, mental y emocional de los menores contra cualquier tipo de terapia que pueda alterar o desalentar su identidad de género o sexual.

Las terapias de conversión cuentan con el rechazo de la Asociación Americana de Psicología.

La Asociación de Psicología de Puerto Rico subrayó en 2018 que se ha demostrado científicamente que las terapias de conversión no reducen ni eliminan los síntomas psicológicos de la persona.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha señalado que está en contra de estas y que no dudará en convertir en ley con su firma cualquier proyecto que le llegue desde el Legislativo.