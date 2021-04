En Santiago se comenta: nuestro país lo tiene todo

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD

¡Hola, buenos días! Me pasé la Semana Santa en Montecristy, hacía tiempo que no iba para esta fecha, quise variar de ambiente, prácticamente estaba en cautiverio por el tiempo que ha durado esta pandemia, pensé era favorable estar un poco aislada, ya que la mayoría de los lugares playeros son un desastre con la gente que no quiere mantener el distanciamiento y mucho menos usar mascarillas.

En esta zona hay varias playas en pequeñas islas, fabulosas, que se puede ir en embarcaciones y no encontrar multitud, hay una agencia que alquilan botes y lanchas para darse su vuelta por estos lugares.

En nuestro caso nos fuimos a la isla Cabra en el yate de Yorman Vázquez, embarcación privada que disfruta para él, su familia y en la que le gusta pasear a sus amigos.

Pues bien, a parte de la isla Cabra, hay varias más, Los siete cayos, con sus respectivas playas, retiradas del bullicio, hermosas, un encanto para disfrutarlas solo o con familia.

Hay empresarios de Santiago que tienen sus lanchas en el Club Náutico y se van solos o bien acompañados por estas pequeñas islas. Es que nuestro país lo tiene todo.

+ Distinción

Un gran homenaje, para un gran embajador, fue una linda y muy exclusiva actividad al ex embajador dominicano en Japón, Héctor Domínguez, que le ofreció la embajada Japonesa en el país, por su excelente labor representando nuestro país y manteniendo las buenas relaciones y cooperación entre ambas naciones.

El señor Makiuchi Hiroyuki, le impuso la condecoración “Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente”.

Fui invitada a tan distinguida ceremonia, en la cual el señor Domínguez asistió en compañía de su esposa, Alexandra Álvarez de Domínguez. Interesante actividad, llena de mucha emoción.

Pez Dorado

El icónico Pez Dorado sigue siendo un lugar muy especial para los visitantes y los santiaguenses que gustan de su comida internacional, la cual mantiene su mismo sabor y calidad en sus cincuenta y seis años.

Jorgito Aoodo Ho, su propietario, pendiente de todo, es chino pero bien aplatanado, con grandes relaciones en esta ciudad, gran conversador, muy agradable, siempre al frente de este distinguido restaurante, que ahora con la pandemia mantiene su protocolo, hasta le instaló dos unidades de purificadores de aire de los que usan los aviones contra el Coronavirus, solo la mitad de las mesas están colocadas y el distanciamiento opera de maravilla para que los asistentes no se contagien.

Soy una asidua visitante y aunque en este año he ido una sola vez, a una actividad con el Jefe de la policía, sé que con todas estas medidas puedo volver a degustar de una exquisita comida y un excelente ambiente.