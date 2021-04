“Nos seguimos amando”, Anuel confirma que su relación con Karol G llegó a su fin

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

¡Adiós bebecitos! Luego de varios meses de rumores, Anuel confirmó que su relación con Karol G llegó a su fin hace cuatro meses y aclaró que la ruptura no se debe a una tercera persona en discordia.

El cantante puertorriqueño dio la noticia, que ya se venía comentado desde finales del año pasado, en un “live” a través de su cuenta de Instagram, donde dijo que él y la colombiana todavía se siguen amando, pero “son cosas que pasan en una pareja”.

“Hace como cuatro meses que no estamos juntos y no tenemos mala relación ni mala comunicación, estamos bien por eso es que nos han visto juntos como dos o tres veces. Obviamente yo la amo, ella me ama tratando de recuperar lo perdido, pero ya definitivamente ella decidió tomar su rumbo y yo también”, expresó el artista.

Anuel aprovechó para pedirle a sus fanáticos que se denominan “real hasta la muerte” a que no hagan ninguna controversia de esta ruptura con la fanaticada de la intérprete de “Bichota”.

El cantante de trap recalcó que sigue amando y respetando a la colombiana y que ninguno se falló. Aprovechó para desearle que siga cumpliendo sus metas y él seguirá haciendo lo mismo.

El pasado mes de marzo una fuente reveló al programa Primer Impacto (Univision) que la famosa pareja llevaba varios meses separados.

People en Español también confirmó la ruptura amorosa al publicar por una fuente que “ya no están juntos. No son pareja”.

Desde el año pasado Anuel AA y Karol G no compartían fotos juntos en las redes sociales y sus seguidores lo comentaban.

Incluso se habló que ambos tenían otras parejas, cosa que Anuel acaba de desmentir.

En febrero de 2019, Anuel AA le pidió matrimonio a Karol G en un romántico encuentro al que asistió la familia de la cantante colombiana.

Hasta este momento ninguno de los artistas había hecho declaraciones públicas sobre la separación y los motivos para culminar una relación que fue muy mediática en las redes sociales y plataformas de contenido.

De hecho, en febrero, la cantante colombiana celebró su cumpleaños y compartió varias fotos a través de sus stories en Instagram y en ninguna de ellas aparecía Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del trapero puertorriqueño, reseñó este sábado el periódico El Nuevo Día.

Karol G festejó su cumpleaños 30 el pasado 14 de febrero y el intérprete de “Ella quiere beber” no estuvo presente en la celebración.

Sin embargo, Anuel AA recordó la fecha y le escribió “Felicidades” a través de un historial de Instagram.

Por su parte, Anuel estrenó la canción “Dime tú” hace dos semanas junto a su colega Ozuna.