Enrique Guzmán demanda a su nieta Frida Sofía

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El artista Enrique Guzmán presentó una demanda en contra de su nieta Frida Sofía, esto luego de que la hija de Alejandra Guzmán lo acusó públicamente de haber abusado de ella cuando era una niña.

"El día de hoy, ha presentado una querella ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, la querella fue formulada en contra de Frida “N” y quien o quienes resulten responsables por su probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio de Don Enrique Guzmán", se lee en el documento que el intérprete publicó en Instagram.

Agrega que buscarán que la presunta responsable repare el daño a la supuesta víctima.

"La querella tiene por objeto que el Ministerio Público inicie una investigación para reunir indicios que lleven al esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para que en la etapa procesal oportuna, la representación social sustente el ejercicio de la acción penal, la acusación contra la imputada y la reparación integral del daño a la víctima”.

Se recuerda que hace unos días Frida anunció que emprendería acciones legales en contra de su abuelo.

“Con el inigualable apoyo de mi familia y amigos, he tomado la decisión de iniciar acciones legales en contra de diversas personas por hechos que son del conocimiento público”, dijo. “Solicito atentamente a las autoridades correspondientes conduzcan las investigaciones que correspondan”.

Hace unas semanas la también artista denunció en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que su abuelo la manoseaba cuando apenas tenía cinco años de edad.

“Siempre fue muy abusivo. Mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”, expresó Frida.

La cantante dijo que odia a su abuelo y dio detalles de lo que le hizo. “¿Qué te hizo Enrique?”, preguntó Gustavo Adolfo. “Me manoseó”, aseguró Frida. “¿Qué edad tenías?”, volvió a cuestionar el comunicador. “Desde los cinco”, puntualizó.