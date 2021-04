“Esto no es radio”, el programa de Alofoke que hará la competencia a “El Mañanero”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

“Esto no es radio”, así se llama el nuevo programa radial del empresario Santiago Matías “Alofoke” con los nuevos talentos que incluyó en su plataforma, Ariel Santana, Gabi Desangles, Hony Estrella, Ramón Tolentino y Pedro Manuel Casals.

El nuevo programa llega este lunes 26 de abril de 7:00 a 9:30 de la mañana por la emisora 99.3 FM y viene a hacerle la competencia a “El Mañanero”, espacio del comunicador Bolivar Valera “El Boli” y donde anteriormente trabajaba Ariel Santana.

También tendrá de frente "El ritmo de la mañana", con Alberto Vargas, por Ritmo 96, y "El cafecito de la mañana", que conduce Arcy Peralta (Cacharrá) por Escándalo 102.5 FM, entre otros de entretenimiento.

“Alofoke Music Group presenta: Esto no es Radio. Estreno mundial este lunes 26 de abril de 7 am a 9:30 am por la 99.3 FM. Via Youtube.com/Estonoesradio”, publicó Alofoke en las redes sociales.

Desde hace varias semanas Matías había estado revelando a las figuras que conformarían el “Dream Team del 92 de la radio” y finalmente reveló el nombre y los detalles del programa.

El pasado mes de enero el humorista y guionista Ariel Santana anunció su salida de “El Mañanero” (La Bakana 105.7. FM).

En las razones que dio en ese entonces dijo que salió del espacio radial, que se transmite de 7:00 a 9:00 de la mañana, “para dedicarle más tiempo a su familia” y que no iba a hacer radio por los próximos cinco o seis años.

Sin embargo, recientemente Santana aclaró que se fue de “El Mañanero” por culpa de Manolo Ozuna, tal como se venía comentando en la farándula local, aunque no dio más detalles al respecto.

Tras su salida del programa que lo compone El Boli, Ozuna, El Naguero e Ivonne Peralta, se sumaron Isaura Taveras y Larimar Fiallo.