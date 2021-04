Canciones de Juan Luis Guerra en la voz de otros artistas

Pachico Tejada

Santo Domingo

Juan Luis Guerra tiene la virtud de hacer grandes canciones llenas de imágenes que transmiten sentimientos a los que las escuchan. A lo largo de su carrera de más de tres décadas ha creado verdaderos himnos de amor y compromiso social que forman parte de la banda sonora de muchos de los que les ha tocado vivir en su mismo tiempo.

Con el estreno de la segunda temporada de "Luis Miguel-La serie", ha tocado el tiempo en el que el cantante mexicano interpretó una canción escrita por Guerra. Se trata de "Hasta que me olvides", que según ha trascendido ahora en la serie de Netflix, Luis Miguel se lo dedicó a su madre desaparecida.

Además del llamado "Sol de México", los temas de Juan Luis, ya que varios artistas han tenido la suerte de interpretar alguna de sus obras. Aquí una lista con esos cantantes con los que Guerra ha colaborado en alguna canción.

Los temas

"De tu boca". Aunque lo grabó en su disco "Ojalá que llueva café", de 1989, un año antes había sido cedido a Taty Salas para participar en la edición número 17 del Festival de la Oti (Organización de Televisión Iberoamericana). Con una orquesta dirigida por Manuel Tejada, Salas obtuvo el tercer lugar en el certamen.

"No he podido verte". El cantante mexicano Emmanuelál fue el primer artista internacional en beneficiarse del talento de Juan Luis Guerra y grabó "No he podido verte", incluido en su álbum "Vida", de 1990. Pero Emmanuel no solo aprovechó la composición de Guerra sino que este lo acompaña en los coros y participa en el video del tema. Como un dato curioso de este disco, en los créditos aparece una versión del merengue "Jarro pichao", un clásico cuyo autor se desconoce, y que erróneamente se le atribuye a Juan Luis Guerra, quien hizo los arreglos para el disco de Emmanuel.

Esta canción también fue objeto de otra versión en 2010, realizada por la banda de pop-rock dominicana Metropolitan.

"Hasta que me olvides". En los años 90 Luis Miguel vivía el momento más alto de su carrera, que gracias a la serie de discos "Romance", lo había convertido en el intérprete por excelencia de las canciones de amor. Entre un disco de boleros y otro, hacía un disco de baladas pop, y para el álbum "Aries", de 1994, tuvo entre su repertorio "Hasta que me olvides", de Juan Luis Guerra, el tema más exitoso de esa producción.

Pero la relación artística de Juan Luis y Luis Miguel no terminó ahí ya que en 2003 para el disco "33", que publicó el segundo, el primero le escribió "Te necesito".

"Te propongo". Aunque la versión de este tema que más se conoce es en tiempo de salsa y en la voz de Gilberto Santa Rosa, pero fue grabada primero por Miriam y sus Chicas, en merengue.

"Todo en mi vida eres tú", "Azul Sabina" y "La señal". Juanes y Juan Luis Guerra han llevado una empatía en sus vidas personales que han trasladado a sus lados artísticos. Por ello no es de extrañar que hayan colaborado en temas como "La calle", del disco "A son de guerra". Juan Luis fue también el productor del álbum "Juanes MTV Unplugged", que el artista colombiano lanzó en 2012. De este disco se desprenden tres temas que fueron compuestos para el especial de MTV y que son "La señal", "Azul Sabina" y "Todo en mi vida eres tú", producidos por Juan Luis.