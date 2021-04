Milly Quezada se convirtió en imagen motivadora de programa de vacunación en Lawrence

Santo Domingo, RD

La alcaldía de la ciudad de Lawrence representada por Kendrys Vásquez “Mayor at City of Lawrence”, invitó a la “reina del merengue”, Milly Quezada para servir de motivadora en un programa que busca incrementar los niveles de vacunación contra el Covid-19 entre la comunidad latina de la ciudad.

Ambos realizaron un extenso recorrido a través del cual visitaron diferentes comercios e intercambiaron impresiones con la comunidad, Milly les hablaba de la importancia de vacunarse, así como ella ya lo había hecho.

Verdaderamente que resultó toda una sorpresa para la comunidad, sobre todo para los dominicanos de Lawrence, el poder compartir de manera sorpresiva con nuestra “Marca País”, Milly Quezada quien no sólo impartía una especie de charla, sino que hasta cantó junto a la multitud que le seguía mientras visitaba lugares como bodegas, salones de belleza, barberías, medios de comunicación, entre otros.

El recorrido finalizó en la casa de gobierno, donde tanto el alcalde como la merenguera se agradecieron mutuamente por la oportunidad de poder llevar un mensaje de esperanza y motivación que finalmente contribuya al incremento de la vacunación.

“Quiero agradecer a Dios primero por este día tan maravilloso, a la alcaldía, al alcalde de Lawrence Kendrys Vásquez, por la invitación, por el día tan maravilloso que he pasado, por hacer contacto con toda esta gente linda de todo Lawrence, ha sido un día que no lo voy a olvidar, fácilmente no lo voy a olvidar, difícilmente no lo voy a olvidar, gracias.”, expresó Milly Quezada al finalizar la jornada.