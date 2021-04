En serie sobre Luis Miguel se culpa a Luisito Rey de la muerte y desaparición de su madre

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Luisito Rey fue quien mató y desapareció a la madre de Luis Miguel, según planteó el primer capítulo de la segunda temporada de la serie biográfica de Netflix sobre el cantante mexicano.

Según la versión de la bioserie de Luis Miguel, su padre mató 'por accidente' a Marcela Basteri y su cuerpo podría estar enterrado en Las Matas, la mansión familiar de los Gallego en Madrid, España.

Tras la muerte de su padre Luisito Rey, el 9 de diciembre de 1992, Luismi inicia la búsqueda frenética de su madre y para eso contrata a un experto de Mossad (la agencia de inteligencia de Israel).

Su madre desapareció en 1986 después de abordar un vuelo con destino a Madrid, España.

La primera pista se la dio a Luis Miguel el mánager artístico de su padre, Hugo López, quien le dice sobre Marcela: “Me dijeron que la vieron salir de un banco hace menos de un año. Esa es una buena noticia”.

Esa mujer que fue al banco, haciéndose pasar por Marcela, con sus documentos, se trataba de María Carrasco, una vecina de la familia en Madrid, de acuerdo a la historia televisiva.

"Usó el pasaporte de su madre para acceder a una de sus cuentas bancarias restantes el mes pasado”, le dice el investigador al artista durante la serie.

Luis Miguel , desesperado, viajó a Madrid en busca de María para que le explicara las razones por las que se hace pasar por su madre.

Al llegar a la casa de María, ella develó secretos familiares y señaló a Tito, tío de Luis Miguel, como uno de los responsables en la desaparición de su madre y quien le entregaría pasaporte de Marcela para que sacara dinero del banco y se lo entregara a él.

“Fue Tito”, confesó María al cantante, además de una desgarradora revelación, según le contó Luis Miguel a su hermano, Alex Basteri: "Escuchó gritos ese día en Las Matas. Y que cuando fue a la casa, Tito le abrió la puerta con la camisa manchada de sangre”.

Colérico, Micky (como le decían a Luis Miguel en esos tiempos) se dirigió a casa de su tío Tito a exigirle la verdad de los hechos y a que le diga donde está su mamá.

Tito finge no saber nada, pero a fuerza de golpes y de decirle que tenía la camisa ensangretada, el tío le aseguró que no fue él que la mató: “No fui yo, fue tu padre. Me obligó a chantajear a María. Me dio el pasaporte, me dio sus cuentas…”.

Luego agregó: “Fue un accidente. Estaban discutiendo... ve a Las Matas, búscala, fue un accidente”.

Sobre la desaparición de Marcela hay varias teorías, pero por ser el propio Luis Miguel productor ejecutivo de la bioserie de Netflix, la explicación sobre el caso que se da en esta historia de ficción podría estar apegada a la realidad.

+ Sobre la temática

Nuevos personajes, polémicas relaciones e historias de algunos oportunistas que rodearon a Luis Miguel en dos etapas esenciales de su vida se pondrán al descubierto en la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", estrenada este pasado domingo en Netflix.

La serie sigue la historia en dos líneas de tiempo diferentes que corren en paralelo. La primera de ellas aborda la vida de Luis Miguel antes del éxito que le supuso su disco ‘Aries’ (1993) y una segunda época que muestra al Luis Miguel de 2005.

En ambas partes se observa la lucha interna que el cantante atravesaba, primero por saber el paradero de su madre, mientras que en la segunda etapa se observa al cantante luchando con los demonios internos que lo han acompañado a lo largo de su vida y problemas de salud