Nathalie Hazim se viste de bolero en "Amorosa"

Pachico Tejada

Santo Domingo

La cantautora Nathalie Hazim es una de las intérpretes dominicanas que forma parte de las voces de la balada pop actual, y por supuesto romántica, de más reciente factura. Por eso no es de extrañar que el bolero esté dentro de los géneros que gusta.

Por ello, y como una forma de ejercitarse en el estilo que enamoraba a nuestros parientes más antiguos, es la protagonista del disco “Amorosa: Homenaje al bolero romantico dominicano”, en el que interpreta 13 de los más representativos temas de este género, autoría de varios de los más importantes compositores de esta media isla.

“Lo esencial de este trabajo es proyectar visualmente la dominicanidad”, dijo Hazim durante la presentación del álbum, realizada en el Restaurante Mijas, con la presencia de la prensa, patrocinadores y colaboradores del disco, que está disponible en todas los servicios digitales, y los videos que acompañan las canciones en el canal oficial de la artista en YouTube.

Producido por la fundación Refidomsa (Refinería Dominicana de Petróleo PDV, S.A.), el trabajo discográfico incluye obras de Moisés Zouain (1912- 2004); Billo Frometa (1915-1988); Mario de Jesús (1924-2008); Rafael “Bullumba” Landestoy (1925-2018); Cheo Zorrilla (1950) y Pavel Núñez (1970).

Esta no es la primera vez que esta entidad ha rendido tributos a grandes compositores dominicanos, y en el pasado se hicieron antologías de figuras legendarias de la composición dominicana como Luis Kalaff y Luis Rivera. Kalaff, así como también conciertos de música lírica nacional, entre otras.

Durante cinco años la institución recopiló información, biografías y audios de temas de compositores dominicanos nacidos entre el 1897 y 1970.

En 2018 Nathalie Hazim inicia una serie de colaboraciones con la fundación, interpretando boleros de estos autores, de ahí surge la idea de hacer esta edición.

El disco “Amorosa” es una forma sublime de rendir honor a las canciones y a los compositores. “Composiciones que en sus letras yace lo onírico del enamoramiento, la esencia del amor, y el desgarro del desamor, todo esto conjugado en la voz de Nathalie Hazim, renueva las emociones sentidas en cada composición”, se explica en una nota de Redidomsa.



Las canciones

Los compositores a los que se rinde honor en este álbum son baluarte de la música romántica, destacados en República Dominicana y en el extranjero, por su talento, carisma y personalidad. Esta producción busca resaltar la dominicanidad.

Los temas que integran el disco son; “No me has querido, “Ternezas”, de Moisés Zouain; “Por encima de todo”, “Canción sin título”, de Billo Frómeta; “Canción”, “Y...”, de Mario de Jesús; “Pesar”, “Por eso”, de Bullumba Landestoy; “Al nacer cada enero”, “Olvidar, olvidar”, “Un amante así”, “Con las alas rotas”, “Se me seco la piel”, de Cheo Zorrilla; “Tengo”, de Pavel Núñez.

Como cantautora, Nathalie Hazim habla del amor en sus canciones, y todos los boleros que han antecedido a la balada, siempre han sido fuente de nutrición para sus letras e in?uencia para su musa.

Es por esto que se sintió el deber de traer al presente la raíz de origen del género que con talento y respeto interpreta.



El bolero

El género bolero es emblema de serenatas y temática romántica, es por esto que es querido por todas las clases sociales. Su era dorada coincide con el período de las dictaduras militares en los años treinta, cuarenta y cincuenta, en la mayoría de los países de América Latina y así es como esa música romántica sirvió de refugio a un público que se quería mantener al margen de las cuestiones políticas.