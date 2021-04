Los 12 artistas que han enfrentado fallas en sus conciertos virtuales

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

No solo ha sido el de Marc Anthony. Los conciertos vía streaming han sido un verdadero dolor de cabeza para sus organizadores y el público que paga considerables sumas de dinero por disfrutarlos y se encuentra sorpresas negativas de conexión.

Aunque prometen noches inolvidables y de derroches musicales, gran parte de los conciertos virtuales se han convertido en una pesadilla virtual con miles de personas sin saber qué hacer cuando están en espera frente a la pantalla junto a amigos y familiares.

El cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony tuvo que disculparse por el fallo técnico que impidió un concierto virtual que había anunciado para el sábado por la noche por una plataforma digital.

El concierto virtual "Una Noche" o "1 Night Only", transmitido desde Miami (EE.UU.), estaba pautado para presentarse a través de la página web Livepassplay.com.

Sin embargo, según dijo Anthony en un comunicado que publicó en la madrugada de este domingo en sus redes sociales, la página colapsó por la cantidad de personas que se registraron para disfrutar del espectáculo.

En República Dominicana y otros países americanos la prensa ha recogido una docena de casos que presentan fallos graves, aunque en algunos casos no tan catastróficos como el de Marc Anthony.

+ RICARDO ARJONA

A Ricardo Arjona por poco y le pasa un desastre tecnológicos durante su concierto virtual, el pasado 10 de abril. Por suerte, pudieron corregirlo. Y no del todo porque muchos no pudieron entrar a la plataforma.

Arjona batió un récord al reunir a 150 mil espectadores virtuales de los cinco continentes en su concierto "Hecho a la antigua", lo que lo convirtió en el show en vivo por streaming más visto en la historia de Iberoamérica.

Sin embargo, la alta demanda saturó la transmisión del evento y muchos usuarios no pudieron acceder a verlo.

El colapso fue tal que "Metamorfosis", la productora del músico guatemalteco, determinó que mantendría el concierto durante 48 horas para todos aquellos que no pudieron conectarse a la página en el vivo.

“El desborde inesperado de gente sobrepasó los límites de lo que tenían planificado”, explicaron desde su productora.

+ LOS FUNDAMENTALISTAS

La misma noche del concierto de Marc Anthony, en Argentina, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda argentina de rock que acompaña a Carlos “El Indio” Solari, liberó en su canal oficial de YouTube el show “A los pájaros“, tras inconvenientes con la plataforma Ticketek, que iba a transmitir este concierto por streaming.

Anunciado para las 9:00 de la noche del pasado sábado, el concierto que el grupo ofreció en un escenario montado en la localidad bonaerense de Villa Epecuén no había podido ser visto hasta pasadas las 11:00 de la noche por problemas para el ingreso a la plataforma.

Ante las quejas del público que había pagado un ticket para obtener un código de acceso, el guitarrista del grupo Gaspar Benegas anticipó en su página de Twitter que el show se vería sí o sí esta noche y que sería liberado por YouTube si no se solucionaba el inconveniente.

+ ALEJANDRO SANZ

Hace casi cuatro años se reportó el primero de estos conciertos problemáticos para la conexión.

El 25 de junio de 2017 la prensa española reportó que la plataforma streaming Feel The Live sufrió una caída masiva que dejó a muchos fans sin poder ver el comienzo del concierto de Alejandro Sanz, por el que pagaron 4.99 euros.

El recital de Sanz empezaba a las 21.30 horas, pero la plataforma no funcionaba. Veinte minutos después, en redes sociales, Feel the Live anunciaba que había sufrido un ataque cibernético y que estaban intentando solucionarlo.

En un comunicado posterior, explicaron que el servicio se reanudó a las 22.10 horas y pidieron disculpas, aunque algunos usuarios respondieron en Facebook que no llegaron a poder conectarse y exigían la devolución de su dinero.

+ ROSS MARIA

A la dominicana Ross María le pasó, el 23 de diciembre del 2020. Ese día tenía un concierto virtual y el sistema falló.

La empresa de espectáculos internacionales 7th Venue INC que tenía a cargo la producción del concierto “La Ross María Live Show” a través de su plataforma virtual, pidió disculpas debido a que se vio obligada a sacar el evento del aire por problemas en el sonido.

A través de una nota de prensa, los ejecutivos de la empresa se responsabilizaron del caso, pese a que, según dijeron, subcontrataron compañías expertas en cámaras, streaming y sonido, que por razones de la pandemia estaban laborando de forma remota.

De igual forma, 7th Venue INC desvinculó a La Ross María y a su empresa, 829 Music, del fallo técnico y de la molestia que pudo haber causado la suspensión del concierto.

“Nos hacemos responsables de los fallos que obligaron a suspensión del concierto de La Ross María, pese a que subcontratamos a unas compañías para el streaming desde donde se produjo un error de streaming, sonido y cámara”, explicó 7th Venue INC.

Asimismo, indicó que el concierto de la intérprete de “Tu vas a tener que explicarme” estaría disponible por tres días hábiles para todos los que adquirieron sus boletas a través de la plataforma.

+ FRANK CEARA Y MARIDALIA

Frank Ceara y Maridalia Hernández también saben de esos inconvenientes. El concierto “Abrazos Virtuales” que presentarían ellos el pasado 21 de noviembre, tuvo que ser pospuesto para el viernes 3 de diciembre a través de la plataforma digital teatrovir­tual.do.

Problemas técnicos obligó a la producción a tomar la decisión, informaron entonces.

Las boletas tenían un costo de 12 dólares y se adquirían en la platafor­ma teatrovirtual.do.

+ BANDA REAL

En octubre de 2020, Banda Real tuvo que pedir excusas por los problemas técnicos que sufrieron algunos usuarios, "fallas ajenas a los perfiles que identifican a esta agrupación típica".

"El evento fue un espectáculo en vivo y lamentamos profundamente las dificultades técnicas que presentó la plataforma, algo que se escapó de nuestras manos” dijo Bericlito, mánager de la Banda Real.

La firma Boleta Virtual, responsable de la plataforma de difusión del “Stay Home Vip Real Live” anunció que los seguidores que compraron sus códigos podrían acceder a la plataforma el martes 13 de octubre 2020 a partir de las 2:00 de la tarde, hasta el viernes 16 de ese mes "y de esta forma disfrutar del concierto completo", informaron entonces.

+ ALEJANDRA GUZMAN

En julio de 2020, Alejandra Guzmán sufrió uno de los mayores tropizos durante la temporada de conciertos virtuales por la pandemia, y es que la cantante tenía programado dar un recital para sus fans a través de internet, por el cual, cobró cada entrada a 150 pesos mexicanos (unos ocho dólares), sin embargo, todo lo que podía salir mal lo hizo, pues los fanáticos, quienes habían pagado su entrada, no pudieron presenciar el show.

El concierto de La Reina del Rock fue organizado por E- concerts TV, y se llevaría a cabo dentro de la misma plataforma.

Sin embargo, experimentaron dificultades técnicas, la plataforma "se cayó", y la transmisión falló, lo que dejó molestos a los seguidores de la cantante que habían pagado por verla.

+ GILBERTO SANTA ROSA

El salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa ofreció el 29 de noviembre el concierto virtual “De Navidad con Gilberto” en su canal oficial de YouTube.

El concierto se tuvo que retransmitir después de que el día antes, sábado, cuando estaba previsto de forma inicial, se registraran problemas técnicos que no permitieron a todas las personas acceder al show.

“De Navidad con Gilberto” será retransmitido a partir de hoy, domingo a las 19:00 hora de Puerto Rico (23:00 GMT) a través de su canal en YouTube/Gilberto Santa Rosa", se informó entonces.

+ VALLENATO

En Colombia, en septiembre pasado, le sucedió a Fabian Corrales y Wilfran Castillo.

Inconvenientes técnicos hicieron imposible la realización del concierto virtual de estos intérpretes del vallenato.

Problemas con el internet en el ligar desde el cual se iba a transmitir la Parranda Vallenata Virtual, hicieron que fuera imposible transmitir y por ende realizar dicho concierto virtual.

“El evento queda aplazado no porque tuviera un problema en ventas ni tampoco un problema por parte de Fabian o de Wilfran. Fue un problema a raíz del internet, con unos transformadores y situaciones que no nos permitieron poderle dar la continuidad y la calidad que ustedes se merecen” afirmó uno de los organizadores del concierto.

+ VALERIA LYNCH

En Argentina a Valeria Lynch le pasó dos veces. En agosto pasado, la intérprete de "Señora amante" tenía que dar un concierto virtual, pero las fallas técnicas hicieron que quede suspendido.

A raíz del cambio de fecha surgió su pelea con otra cantante, Patricia Sosa, ya que la reprogramación coincidió con el show que tenía preparado Patricia, que finalmente decidió correr el suyo para que no coincidan.

Luego el recital de Valeria volvió a fallar, y muchas personas que habían pagado su entrada se quedaron sin poder disfrutar del espectáculo.

Por ese motivo, la cantante decidió hacer un descargo en sus redes sociales y arremetió contra la empresa productora.

"La plataforma digital Ticket Hoy falló, no fallamos los artistas. Hay una gran mayoría de público que entiende esta situación, pero hay gente que se la agarra con nosotros. No me pasó a mi sola, es una situación difícil. Ticktet Hoy falló en la transmisión del espectáculo", explicó la artista.

Valeria cargó con todo contra la plataforma digital: "La primera vez fallamos. Tuvieron una semana para solucionar todo, nos aseguraron que esta vez no iba a fallar. Estas situaciones superan al hecho artístico, no tienen que ver con nosotros los artistas que ponemos todo a favor de un buen espectáculo. Entre ustedes y nosotros está Ticket Hoy que es el responsable de que las cosas no hayan salido como esperábamos".

La cantante explicó que la plataforma subió el recital para que los que hayan comprado el ticket y no pudieron verlo lo puedan ver.

+ MARTIN BOSSI

Parecido le sucedió en Argentina a Martin Bossi. Su show virtual "Bosi clandestino" se presentó en agosto pasado en medio de dificultades.

“Gracias a las 25 mil almas que se acercaron para ver 'Clandestino'. Gracias por el amor, por las ganas, por la pasión y, sobre todo, por la paciencia. Repito, por la paciencia. No es tan simple conectarse en estos tiempos”, dijo el artista tras el fallido show virtual.

Tickethoy emitió esa vez un comunicado en el que informaba que “debido a la excesiva demanda que tuvo el espectáculo de Martín Bossi Clandestino, nuestra plataforma colapsó. Estamos resolviendo con nuestro departamento de tecnología para que los shows del día sábado 8 y domingo 9 de agosto se transmitan correctamente".