¡Karen Yapoort y Edwin Encarnación están esperando una niña!

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

¡Es una niña! La comunicadora Karen Yapoort y el toletero Edwin Encarnación serán padres de una hembrita.

Los famosos hicieron la revelación de sexo ayer viernes a bordo de un yate en alta mar y fue hoy que confirmaron que su segundo hijo en común es una niña.

“Se lo pedí a Dios en oración y me concedió el deseo. Es una sirena”, escribió la expresenatdora junto al video en su cuenta de Instagram.

Fue el pasado mes de febrero que Yapoort reveló que estaba embarazada luego de varios rumores sobre su matrimonio y una corta ausencia en las redes sociales.

“Gracias Mi Dios por esta Bendición #Baby2 Is on the Way Te amo esposo”, escribió Yapoort en su cuenta de Instagram junto a dos instantáneas en las que aparece con su esposo y su pequeño hijo, Ever.

Yapoort y Encarnación se casaron en una lujosa boda en Casa de Campo, La Romana, en el 2017 y desde entonces la exreina de belleza ha estado alejada de los medios de comunicación.

El jugador dominicano tiene un hijo de una relación anterior.