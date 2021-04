Preocupación por Brad Pitt tras ser captado saliendo en silla de ruedas de un hospital

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Alarmados y preocupados así están los fans de Brad Pitt luego de que el actor fuera captado saliendo de una clínica en silla de ruedas.

El intérprete, de 57 años, fue visto abandonando una clínica de Beverly Hills en silla de ruedas y luciendo un poco desmejorado.

Sin embargo, Page Six señala que todo se debe a un procedimiento dental, concretamente, una cirugía maxilofacial para extraerle una muela del juicio.

"No es nada", dijo una fuente al citado medio. "Trabajo de dentista", aseguró.

El actor, vestido con una sudadera con capucha negra y jeans grises, fue llevado por un guardaespaldas. La estrella de "Once Upon A Time in Hollywood" lució un par de gafas de sol de gran tamaño sobre su máscara, con un par de zapatillas blancas para completar el look.

Recientemente, Pitt junto con Harrison Ford, Brad Pitt, Halle Berry y Reese Witherspoon, entre otros, como miembro de la lista de conjuntos que los Premios de la Academia eligieron para presentar en la ceremonia del 25 de abril.