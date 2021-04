Herederos de Gucci se preocupan por la representación de la familia en película

Colleen Barry/AP

Milán, Italia

Los bisnietos de Guccio Gucci, quien fundó la casa de moda de lujo que lleva su nombre hace un siglo en Florencia, están pidiendo al cineasta Ridley Scott que respete el legado de su familia en una nueva película que se centra en un asesinato sensacional.

“The House of Gucci”, protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver, está basada en un libro sobre el asesinato a sueldo de uno de los nietos de Gucci, Maurizio, en 1995, y el posterior juicio y condena de su ex esposa.

Patrizia Reggiani, interpretada por Lady Gaga, cumplió 16 años de prisión por contraer el asesinato.

Una de las primas segundas de Maurizio, Patrizia Gucci, está preocupada de que la película vaya más allá de la historia de un crimen real que acapara los titulares y se adentre en la vida privada de los herederos de Guccio Gucci.

“Estamos realmente decepcionados. Hablo en nombre de la familia”, dijo Gucci a The Associated Press el miércoles. “Están robando la identidad de una familia para obtener ganancias, para aumentar los ingresos del sistema de Hollywood... Nuestra familia tiene una identidad, privacidad. Podemos hablar de todo, pero hay una frontera que no se puede cruzar".

Patrizia Gucci dijo que se acercó a la esposa de Ridley Scott, Giannina Facio, para obtener una aclaración sobre el alcance de la película, pero no ha recibido ninguna respuesta.

Facio se reunió con miembros de la familia Gucci a principios de la década de 2000 para discutir otro proyecto que debía haberse centrado en los roles del padre de Patrizia Gucci, Paolo, y el abuelo, Aldo, en la expansión de la marca hacia un jugador de lujo global.

El hecho de que la productora no se acercó a la nueva película solo aumenta las preocupaciones de la familia, dijo.

La productora de Ridley Scott no respondió a las solicitudes de comentarios, realizadas también a través de su homólogo italiano.

Los Guccis no son la primera familia de moda italiana en luchar con representaciones en pantalla sobre eventos trágicos.

La familia Versace emitió un comunicado en 2018 sobre la temporada de "American Crime Story" de Ryan Murphy que trataba del asesinato del fundador de la casa de moda Gianni Versace, diciendo que la serie de televisión no estaba autorizada y debería considerarse "una obra de ficción".

Patrizia Gucci dijo que su familia decidirá qué acciones adicionales tomarán después de ver la película.

Sus preocupaciones surgen del casting de los mejores actores para interpretar a miembros de la familia cuyas historias se cruzan poco con el asesinato de Maurizio Gucci, la falta de contacto actual con la productora de Scott y las inexactitudes que ven en el libro en el que se basa la película.

Al Pacino interpreta a Aldo Gucci, a quien su nieta recuerda como un vendedor experto que abrió tiendas Gucci en Roma a través de Condotti y en Nueva York, atrayendo clientela VIP y expandiendo el alcance global de la marca.

Y Jared Leto interpreta a Paolo Gucci, cuyas contribuciones creativas incluyeron la idea de crear el famoso logotipo de doble G de la marca Gucci, así como sus mocasines y bolsos plastificados característicos.

Es esta historia la que cuenta en su propio libro, "Gucci, la verdadera historia de una dinastía exitosa", que se publicó en italiano en 2015.

Patrizia Gucci dijo que las fotos de los paparazzi del set de “House of Gucci” no han sido nada tranquilizadoras.

“Mi abuelo era un hombre muy guapo, como todos los Guccis, y muy alto, de ojos azules y muy elegante. Está siendo interpretado por Al Pacino, que ya no es muy alto, y esta foto lo muestra gordo, bajo, con patillas, muy feo. Vergonzoso, porque no se parece en nada a él”, dijo Patrizia Gucci.

Mientras tanto, el Paolo Gucci de Leto se muestra con el cabello descuidado y un traje de pana lila que no se ajusta en absoluto a los recuerdos de su hija. “Horrible, horrible. Todavía me siento ofendida”, dijo.

La familia Gucci no ha estado involucrada con la casa de moda Gucci desde 1993, cuando Maurizio vendió su participación restante a la empresa con sede en Bahréin, Investcorp. Más tarde fue comprado por el grupo francés PPR, que ahora es Kering.

La casa de moda está cooperando con "La casa de Gucci", abriendo sus archivos a la compañía cinematográfica para vestuario y accesorios. Salma Hayek, la esposa del director ejecutivo de Kering, Francois-Henri Pinault, aparece en la película. Leto es un amigo cercano del director creativo Alessandro Michele.