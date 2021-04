“Hotel Coppelia”: la Revolución de Abril de 1965 desde una mirada femenina

Ashley Ann Presinal y Yadimir Crespo

Santo Domingo, RD

A diez días de que se cumplan 56 años de que los norteamericanos invadieran el país bajo el pretexto de “evitar que la nación se convirtiera en comunista”, hoy se estrena en la pantalla grande dominicana la película “Hotel Coppelia”, un filme que ha despertado polémica por sus escenas eróticas pero que en ellas se reflejan solo una parte de la compleja realidad social de la época.

Durante 114 minutos, un burdel frente al Malecón de Santo Domingo y sus alrededores es el escenario donde se desarrolla la trama que pensó su director y guionista, José María Cabral, “para las salas de cine del país”.

Para sus principales actrices, los papeles interpretados en esta producción han sido muy significativos, aunque hasta cierto punto retadores.

Interpretar a Gloria, una de las prostitutas, ha sido un reto maravilloso y un orgullo para Nashla Bogaert; sin embargo, la afamada actriz dominicana también vio como un desafío “como intérprete poder hacerlo con la dignidad y el respeto que el personaje merece”.

+ Rol dramático

A Lumy Lizardo, una actriz de teatro conocida generalmente por sus personajes cómicos, le tocó enfrentar esta vez un papel más sobrio y frío encarnando a Judith, la dueña del hotel y matrona de las trabajadoras sexuales.

“Poder desarrollarla y trabajar sus emociones, construir su línea psicológica interna para mí fue un reto. Me gustó muchísimo porque tiene unos cambios de emociones en la interpretación que a mi me fascinan”, expresó durante la premiere del filme.

Lizardo también destacó que esta ha sido su “máxima interpretación” en el cine, ya que Judith era un personaje “rico para construir e interpretar”.

Mientras que para Ruth Emeterio, quien da vida a Martina, una valerosa constitucionalista, significó mucho la interpretación de su personaje.

“No solamente porque era Tina, sino porque representa a la mujer dominicana y para mí como dominicana adquiere una gran responsabilidad, porque la mujer estuvo presente en esos procesos de soberanía”, manifestó Emeterio.

Además de Lizardo, Bogaert y Emeterio, el elenco de la cinta incluye a Cyndie Lundi, Jazz Vilá, Antonio Melenciano, Miguel Ángel Martínez, Camila Santana, Lia Briones, entre otros actores reconocidos.

+ Controversia

Desde que “Hotel Coppelia” se estrenó en HBO Max, Hulu y Amazon Prime, las críticas por las múltiples escenas eróticas de la película comenzaron a llover.

Bogaert, desde su papel como trabajadora sexual, hace algunas apariciones “al desnudo” por varios minutos, sin embargo, admitió a LISTÍN DIARIO que esto “no le afectó en nada”.

“No me afectó en nada, al contrario (...) no puedo decirte que ha sido una sorpresa porque en cierta forma yo medio me lo esperaba que iba a suceder en algunas mentes que son solamente capaces de ver eso y yo siento que no es la mayoría”, respondió la actriz ante la polémica.

Según la bailarina y presentadora oriunda de San Francisco de Macorís “unos cuantos segundos de desnudez justificada en la película no representa para nada la historia en general”.

Su director también salió en defensa de los desnudos del filme, así como otros actores y figuras.

Entrevistas. Para la creación de la historia, José María Cabral entrevistó a varias trabajadoras sexuales, descubriendo un enfoque interesante desde el que se podía ver la historia. “Sobre todo porque me contaron que estaban muy involucradas, que por el trabajo que hacían tenían una perspectiva distinta, no sólo del lado de los constitucionalistas, sino del lado de los de la intervención estadounidense, podían tener contacto directo con todo lo que estaba pasando”.