Frida Sofía arremete contra su madre: “Sabes que violaba y le pegaba a mi abuela"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

En aras de defender su verdad sobre su supuesto pasado de abuso sexual por parte de su abuelo, Frida Sofía no está dispuesta a retroceder y hasta contra su madre, Alejandra Guzmán, arremetió este domingo luego de que ella defendiera a Enrique Guzmán.

El sábado, Alejandra Guzmán aseguró que pone "las manos al fuego" por su padre, el también cantante Enrique Guzmán, acusado por su nieta, Frida Sofía, de haber abusado de ella cuando era pequeña.

La respuesta de Frida llegó este domingo: "Mamá, vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es q me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quien es el. Sabes que violaba y le pegaba de puñetazos a mi abuela (Silvia Pinal), llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos y ¿sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad?".

Luego agregó: "Conmigo se rompe la cadena del silencio, la negación de abuso, el esconder lo indescondible. No puedes tapar el sol con un dedo, the truth will set you free. Yo me quiero sanar y espero que tú también lo quieras hacer en un futuro no muy alejado para que logres estar bien y con la mente clara".

En otro párrafo dijo que "por más que me tires a loca, como lo hacen tantos familiares de víctimas que su única respuesta es tiene problemas mentales. Hoy espero que las familias despierten y les crean a sus hijos. Y que las mujeres aprendan a no quedarse calladas".