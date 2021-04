Frida Sofía acusa a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual: “Siempre fue muy abusivo”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía acusó a su abuelo Enrique Guzmán de abusar de ella desde que tenía 5 años.

“Siempre fue muy abusivo. Mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”, expresó Frida.

En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa “De Primera Mano”, la cantante dijo que odia a su abuelo y dio detalles de lo que le hizo.

“¿Qué te hizo Enrique?”, preguntó Gustavo Adolfo. “Me manoseó”, aseguró Frida. “¿Qué edad tenías?”, volvió a cuestionar el comunicador. “Desde los cinco”, puntualizó.

"¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. A esa edad no tienes ni idea, no tienes consciencia, se vuelve algo normal. Qué asco, pero es como que alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, porque te están tocando tus partes íntimas", agregó.

Además, aseguró que varias parejas de Alejandra Guzmán también abusaron de ella. “Y luego me empezó a pasar con todos los novios de mi mamá, bueno no los novios, sino con los que entraba al hotel”, y recordó que perdió su virginidad cuando uno de esos hombres con los que se relacionaba Alejandra, la violó.

Enrique Guzmán reacciona a la acusación

Ante esta acusación Enrique Guzmán reaccionó en Twitter diciendo: "Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo, un hombre que me conoce perfectamente".

?Previo a la acusación de su nieta, durante una entrevista por teléfono en el programa matutino Sale el sol, Enrique dijo que lo que Frida Sofía ha revelado en el programa le provoca "risa".

"No le hagas mucho caso, porque mañana dice que es primera cantante del Metropolitan Opera House. (…) En su locura, pero bien, está bien. ¿Qué quieres que te diga? ¿Me gana la risa? Sí me gana la risa", señaló.