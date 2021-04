“Hotel Coppelia” llega a los cines este 15 de abril

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

“Hotel Coppelia”, la película del momento, llega a los cines dominicanos este 15 de abril. Así lo anunció su director José María Cabral.

“¡Ya tenemos fecha para estreno en Salas de CINE en RD! Adelantamos la fecha para el próximo 15 de abril. ¡¡¡Nos vemos en el cine!!!”, dijo el director del filme e invitó a todas las personas a que apoyen el filme y vayan a disfrutarlo en la pantalla grande.

“Hotel Coppelia” recientemente fue adquirida por la plataforma HBO y se encuentra dentro de la lista de recomendaciones las mejores películas para ver en streaming de la prestigiosa revista Forbes.

La cinta dominicana ha tenido muy buenas críticas desde que se estrenó en HBO, HULU y Amazon Prime, pero también en las paginas clandestinas en las que ha sido pirateada.

“Ya Hotel Coppelia está pirateada everywhere. No anuncio nada nuevo, ya varias personas me han mandando los apps y páginas. Exhorto a que podamos verla juntos en el cine, o en su defecto por la plataforma de @hbomax. Lo digo sobre todo por la calidad de la versión pirata. Gracias:)”, manifestó Cabral.

La cinta se basa en las historias reales de cinco mujeres que, durante la Guerra Civil Dominicana de 1965, realizaron actos de sacrificio personal para proteger sus creencias y derechos.

El elenco lo componen Nashla Bogaert, Lumy Lizardo, Ruth Emeteri, Jazz Vilá, Cyndie Lundi, entre otros.

Se estrenó en el festival de La Habana y el pasado 9 de marzo hizo lo propio en el Miami Film Festival.