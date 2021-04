Juan Manuel Ávila se quedó con todo lo que le dieron en “la boda del pueblo, dice la esposa

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El venezolano Juan Manuel Ávila y la dominicana Yaritza Alexandra Acosta se hicieron conocidos gracias a la viral “boda del pueblo” y ahora casi cuatro años después vuelven a ser tendencia por su separación, pero ¿Cuál fue la causa para que terminaran su relación?

Según Yaritza Alexandra, ella y su aún esposo se separaron por varias infidelidades de él: “Un día yo llegué a la casa, él no me abrió la puerta pero como yo soy tan toxica miré por debajo de la puerta y vi a una muchacha en mi casa, en mi mueble”.

En una entrevista con El Dotol Nastra, la joven contó que Juan Manuel le dijo que era una fan, pero ella no le creyó porque él hasta le pidió desayuno a la mujer en el colmado donde trabajaba Alexandra.

Cuenta Alexandra que él nunca le abrió la puerta y ella tuvo que irse para que pudiera salir. Asimismo, manifestó que no es la primera infidelidad que le comprueba, pues siempre que le revisaba el celular le encontraba chats con otras mujeres a las que le dedicabas canciones.

Sobre la hija de ambos, que nació en el 2019, Alexandra dijo que Juan Manuel no la mantiene. Cuando se separaron en noviembre del año pasado él le compraba los pañales, pero después no lo siguió haciendo por lo que ella tuvo que acudir a la justicia para ponerle la pensión alimenticia.

Aunque aclaró que él no fue a la audiencia y tiene otra próximamente. También dejó claro que el venezolano sí busca a su hija y pasa tiempo con ella.

Con respecto a la casa donde vivián y los muebles que le donaron las personas y diferentes empresas cuando protagonizaron la famosa “boda del pueblo”, Alexandra contó que Juan Manuel se quedó en el lugar y le dijo a ella que se vaya con la niña.

“Él decía que no tenía para donde irse y el mismo día que yo me fui (yo no me iba a ir) pero él me dijo: ten dignidad y vete”, relató.

Debido a eso renunció al colmado donde trabajaba y se fue con la niña a La Vega, a casa de su mamá, donde vive actualmente.

“Yo duermo en la habitación de mi mamá yo sé que mi mamá quiere su espacio y yo tengo la niña y no ha mucho espacio (…) Yo duermo en el colchón que era de mi cama”, dijo Alexandra.

La joven admitió que ella es un poco “tóxica” y que discutía mucho con su esposo, pero eso se debía a las infidelidades que él cometía.

Juan Manuel Ávila y Yaritza Alexandra Acosta contrajeron matrimonio en el evento popular “la boda del pueblo” en octubre de 2017, con donaciones de diferentes empresas y figuras públicas.

Fue El Dotol Nastra, quien junto al comunicador Bolívar Valera y Santiago Matías (Alofoke), idearon y ejecutaron la famosa boda que fue seguida por miles de dominicanos.