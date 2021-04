“El divorcio del pueblo”: Los jóvenes de la “boda del pueblo” se separan

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Los jóvenes de la famosa “Boda del pueblo” ahora protagonizan “el divorcio del pueblo” luego de casi cuatro años de casado en una viral y mediática ceremonia, el venezolano Juan Manuel Avila y la dominicana Yaritza Alexandra Acosta se separaron y en malos términos.

La pareja que se volvió viral en el 2017 por la manera humilde que el joven le pidió matrimonio a Yaritza, regresó a la palestra pública por un “Instagram live” que hizo el venezolano junto a su madre y donde le hicieron un llamado a Yaritza a “que lo deje” ya que su hijo no tiene interés de seguir en dicha relación.

“Yo quiero darle un mensaje a ella. Cuando un hombre no quiere más nada contigo tú lo suelta y lucha por tu hija. Yo no busco a un hombre que no sirve”, dijo la madre del joven en el video.

Juan Manuel Ávila y Yaritza Alexandra Acosta contrajeron matrimonio en el evento popular “la boda del pueblo” en octubre de 2017, con donaciones de diferentes empresas y figuras públicas.

Fue El Dotol Nastra, quien junto al comunicador Bolívar Valera y Santiago Matías (Alofoke), idearon y ejecutaron la famosa boda que fue seguida por miles de dominicanos.

En el 2019 nació la hija de ambos.