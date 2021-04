Francisca Lachapel confiesa que se siente “acomplejada” y “triste” por las criticas que ha recibido sobre su aspecto

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Francisca Lachapel reaccionó a las críticas que ha recibido por su aspecto y por la vestimenta que utiliza en su embarazo. La comunicadora dominicana dijo que se siente triste y un poco “acomplejada” ante la cantidad de comentarios negativos que le hacen en las redes sociales y hasta en persona.

La conductora de “Despierta América” publicó un video de unos nueve minutos en donde habla sobre cómo se ha sentido en las ultimas semanas y reveló que ha pensado en retirarse de las redes sociales y volver cuando pueda mostrarle al mundo una imagen “perfecta”.

“Voy a tocar un tema aquí que me tiene muy triste y que me tiene acomplejada. Yo soy un ser humano que siente, que padece y tengo que sacar esto porque ya me está afectando y yo sé que desahogarme por aquí me va ayudar a sacar esta energía que no quiero tener en mi vida”, comenzó diciendo la presentadora.

La también actriz expresó que ha visto como las personas y muchas paginas de farándula han escrito notas basado en sus looks y en cómo ha subido de peso durante el embarazo.

“Me han escrito cosas como que estoy gorda, como el embarazo no me sienta bien, que me visto como una vieja... un sinnúmero de cosas y no solo lo han escrito, sino que hay personas que se me han acercado a decírmelo en mi cara”, dijo Francisca.

Asimismo, manifestó que no entiende la falta de sensibilidad de algunas personas de decirle algo así a una mujer embarazada.

Visiblemente afectada Francisca dijo que pensaba que cuando la mujer se embarazaba tenía un chance y estaba libre de etiquetas, pero se ha dado cuenta que no es así y que las personas siempre quieren verla “perfecta” aunque aclaró que nunca ha sido su intención serlo.

La creadora de Mela la Melaza expresó que es consciente que hay muchas mujeres que no suben de peso en el embarazo, pero no es su caso.

Sobre el porqué se ve mayor con la vestimenta que usa, dijo que se debe a que le han crecido mucho los senos y ha subido de peso y si se vistiera como lo hacía antes está segura que también la criticarían.

Aunque las criticas le han afectado, Francisca expresó que se está disfrutando mucho esta etapa y se siente feliz. Al igual que su esposo que la ve más “hermosa que nunca” hasta le regaló otro anillo porque el que tenía tuvo que quitárselo debido a que le han engordado los dedos, y le pidió que se casara con él otra vez.

Lachapel, nacida en Azua de Compostela (República Dominicana) el 5 de mayo de 1989, dio a conocer el pasado 25 de enero que está en la dulce espera de su primer hijo.