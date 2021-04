Nashla Bogaert, la niña de pueblo que logró una exitosa carrera en el cine

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Nashla Bogaert es una de las actrices más cotizadas del cine dominicano. La carrera que ha construido a base de trabajo y sacrificio la han llevado a obtener el reconocimiento del público a casi dos décadas de su inicio en los medios de comunicación.

Aunado a eso su talento, carisma y autenticidad ha logrado ser una de las figuras más querida de República Dominicana logrando tener una carrera profesional de éxito alejada de los escándalos y los chismes tradicionales de la farándula nacional.

Aunque eso pudo haberse visto afectado hace unos años cuando alguien violó su privacidad y filtró fotografías íntimas de ella, pero esta deplorable acción no logró destruir ni la carrera ni la imagen que la gente mantiene de Nashla todo lo contrario, como la actriz manejó la situación se ganó aún más el corazón del pueblo dominicano.

Brilla en “Hotel Coppelia”

Actualmente la artista se ha convertido en tendencia por su participación en la película “Hotel Coppelia”, cinta dirigida por José María Cabral y que recientemente fue adquirida por HBO para mostrarla en su catálogo.

El papel de Nashla como Gloria, una de las prostitutas del hotel Coppelia, demuestra una vez más el talento de la actriz, su capacidad de interpretación y el crecimiento que ha tenido desde aquel 2004 cuando se embarcó a grabar su primera película.

La trama de la cinta se basa en las historias reales de cinco mujeres que, durante la Guerra Civil Dominicana de 1965, realizaron actos de sacrificio personal para proteger sus creencias y derechos.

Todo su trabajo en los medios de comunicación como actriz, comunicadora, bailarina, productora, etc, la han convertido en una de las figuras más cotizada de la industria.

Inicio en los medios de comunicación

La niña pueblerina de infancia feliz de 17 años llegó a la capital detrás de una curiosidad y conocer de qué se trataba el casting “La chica divertida” que realizó el programa “Divertido con Jochy”.

Su imagen y su gracia llamaron la atención del público, que de inmediato la hizo su participante favorita. Así inició en la plataforma más importante de entonces en la televisión dominicana.

Nueve años después de su entrada al desaparecido programa del veterano comunicador Jochy Santos, Nashla decide salir de aquel espacio que le abrió las puertas al mundo del espectáculo para “poder abrir mis alas y volar”.

Entrada al cine

Su entrada al cine la tuvo en la película “Viajeros” y que siguiera en ese mundo es “culpa” del actor y director Frank Perozo, así lo dijo Bogaert al periódico El Caribe hace unos años.

“Él fue el culpable”, refiriéndose a Perozo. “Me decía que debía seguir en la línea del cine, que estudiara, me preparara y buscara la manera. Comencé a prestarle atención y empecé a hacer más películas”, relató la actriz.

Relata el medio que por aquel filme Nashla recibió un pago de unos 25 mil, y desde ese entonces ha realizado aproximadamente casi dos docenas películas en géneros distintos.

Películas

Su filmografía abarca títulos como: “Viajero”, “Yuniol”, “Enigma”, “Cristiano de la secreta”, “¿Quién manda?”, “Código Paz”, “Ladrones”, “La Gunguna”, “Todos los hombres son iguales”, “Reinbou”, “Colao”, “Todas las mujeres son iguales”, Trabajo sucio”, Lo que siento por ti”, “No es lo que parece”, “Hotel Coppelia”, entre otros.

No solo se ha destacado en el cine como actriz, sino que también lo ha hecho como productora desde el 2014 cuando creó junto a su esposo, David Maler, la productora Cacique Films.

Nashla, quien cuenta con 2.3 millones de seguidores solo en Instagram, es una de las figuras comprometidas con el medio ambiente.

La actriz crea conciencia para reducir el uso de plástico y todo lo que produzca contaminación. Ha trabajado junto a Diego Luna como embajadora de un proyecto que busca frenar la contaminación de los mares.

En ese sentido, junto a José María Cabral llevó a las pantallas el documental “La isla del plástico”, que retrata la problemática generada por la acumulación de plástico en República Dominicana.

Vida personal

La jueza y productora de “Dominicana's Got Talent” tiene casi ocho años de matrimonio con el artista David Maler, con quien se casó en agosto del 2013 en Argentina, en una sorpresiva boda civil.

La pareja contrajo matrimonio a pocos meses de noviazgo.

Era una relación de lo más convencional por redes sociales, con conversaciones por Facebook producto de los amigos en común que tenían. Esos primeros contactos, según ha comentado públicamente fueron básicamente saludos. Todo hasta que ella viajó a Buenos Aires por compromisos de trabajo y le escribió para conocerse personalmente.

“Cuando yo lo conozco lo miro a los ojos y dije ´este es el hombre de mi vida´”, reveló Nashla. “He estado enamorada anteriormente, pero no así”.

Aunque aún no tienen hijos, sus intereses en común por el séptimo arte ha sido sin duda una pieza clave para fortalecer su amor.

Filtración de fotos íntimas

En el 2012 Nashla Bogaert, denunció que varias fotografías donde aparecía desnuda habían sido filtradas. En ese momento presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, tras la puesta en circulación sin su consentimiento del material.

En ese momento reveló que se tomó las fotografías los 19 años en un momento de estricta intimidad con una persona que gozaba de su total confianza.

“Yo quiero que quede claro que no tengo nada de qué avergonzarme, porque las figuras públicas también tenemos una vida privada y sobre esto no estamos obligados a dar explicaciones de nada y yo, de verdad, les agradezco de corazón y con el alma en la mano y en mi voz por darme tanto apoyo en las redes sociales, en las llamadas y los comentarios que he recibido”, dijo en televisión nacional.

Críticas

Aparte de su trabajo en los medios de comunicación, Nashla es considerada una de las mujeres más bella y sexy de la República Dominicana. Tiene un estilo muy definido y con identidad propia. Sin embargo, esto no la ha eximido de algunas criticas principalmente en las redes sociales.

La famosa que tiene el cuerpo libre de cirugías y es se siente feliz como está, ha sido criticada por tener los senos pequeños. En una ocasión un seguidor le comentó en una fotografía: “¿Y los senos, pa’ cuándo?”, a lo que ella respondió: “Cuando te aumenten las neuronas, ¿trato hecho?”.

Sobre por qué no se opera, Bogaert ha dejado claro en muchas ocasiones que se siente segura con su cuerpo.

“Yo me siento sexy, segura de misma y me siento bien como soy”, dijo en una entrevista en Alofoke sin Censura.