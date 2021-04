Los tramposos de Call of Duty: Warzone, nuevo objetivo de los 'hackers'

Portaltic/EP

Madrid, España

Los 'hackers' han empezado a apuntar como su objeto a los jugadores que buscan trampas para videojuegos populares, a quienes engañan con un anuncio para obtener unas determinadas mejoras, y en su lugar introducen un 'malware' en su equipo, como ha advertido Activision.

La desarrolla y distribuidora ha compartido un informe, 'Cheating cheaters: malware delivery as Call of Duty Cheats', sobre una nueva táctica: hacer pasar por una trampa para Call of Duty: Warzone lo que en realidad es un 'dropper', un tipo de troyano que facilita el acceso al equipo a otro 'malware' más dañino.

En concreto, el informe examina el 'dropper' Cod Dropper v0.1, y se retrotrae a marzo de 2020, cuando se identificó en varios foros de 'hackers' una serie de anuncios sobre un nuevo método para distribuir troyanos de acceso remoto, conocidos como RAT, por sus siglas en inglés.

Al contrario que otros métodos de distribución, más sofisticados, este anuncio apuntaba directamente a los jugadores propensos a hacer trampas, ya que ese tipo de 'software' requiere que se retiren algunas barreras de protección, como los antivirus o los 'firewall', y solicita su ejecución con los niveles más altos de privilegio del sistema.

El 'dropper' que recoge el informe se dirige especialmente a los jugadores de Call of Duty: Warzone -un multijugador grauito-, y se camufla en los foros como una trampa fácil de instalar y que los sistemas antitrampas del juego no detectan.