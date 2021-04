República Dominicana, el destino ideal de más de una decena de famosos en el primer trimestre del año

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

República Dominica recibió más de una decena de famosos en el primer trimestre del año. Por trabajo o placer y en algunos casos ambos, celebridades de la talla de Jennifer López, Alex Rodríguez, Kim Kardashian, Vin Diesel, entre otros estuvieron en el país disfrutando de las bondades que ofrece.

Kim Kardashian

La famosa celebridad estadounidense Kim Kardashian escogió nuevamente a República Dominicana para disfrutar de sus vacaciones.

La socialité se encuentra en el este del país disfrutando de las playas y específicamente de la Laguna Azul, Cabrera, municipio donde también está JLo filmando una película.

La esposa de Kanye West compartió con sus 212 millones de seguidores varias instantáneas en bikini dándose un chapuzón en la reserva natural de aguas muy azules y cristalinas.

A través de sus historias en Instagram, la integrante del clan Kardashian compartió varios videos con sus amigos e hijos lanzándose a la piscina natural.

JLo y Alex Rodríguez

La “Diva del Bronx” aterrizó a finales del mes de febrero para grabar la cinta “Shotgun Wedding” dirigida por Jason Moore.

Aparte del trabajo, la actriz y cantante ha tomado algunos días para disfrutar de las playas y todo lo que ofrece la provincia María Trinidad Sánchez.

La artista publicó imágenes espectaculares junto a sus hijos en un lugar especial de Cabrera, municipio de la provincia María Trinidad Sánchez.

"Gracias @villa.tres.amarras for the incredible stay while we were filming #ShotgunWedding!!! @egt239 @lacarba", publicó en inglés. (Gracias @villa.tres.amarras por la increíble estancia mientras estábamos filmando #ShotgunWedding!!! @egt239 @lacarba").

Igualmente, el expelotero Alex Rodríguez ha estado yendo y viniendo en el tiempo que tiene aquí su prometida.

La pareja que ha pasado por momentos difíciles en su relación, ha tomado a República Dominicana como su nidito de amor para arreglar las cosas.

Vin Diesel

El afamado actor Vin Diesel ya tiene una relación estrecha con República Dominicana. El también productor lleva varios años visitando el país, pero recientemente afianzó más su vinculo al firmar un acuerdo con Luis Abinader para construcción de un estudio de cine en Puerto Plata.

El protagonista de “Rápido y furioso”, quien es un fiel admirador de la cultura dominicana así como de su gente también está rodando una, aunque no especificó el titulo.

El propio artista compartió una fotografía en sus redes sociales junto al equipo de producción de la cinta y entre los que se encuentran los cineastas dominicanos Ernesto Alemany y Pedro Catrain.

“Gran semana de rodaje con mi equipo dominicano. ¡Gracias por todo mi gente! Todo amor, siempre. #Fast9 # Paternidad # Summer2021”, escribió el actor en su Instagram.

Mark Wahlberg

Otro que está en Quisqueya, y que al igual que su compatriota Vin Diesel ya decidió tener una propiedad aquí, es Mark Wahlberg.

El actor se encuentra rodando “Arthur The King”, algunas escenas tuvieron como escenario la Zona Colonial.

Wahlberg ha quedado impresionado por la belleza de República Dominicana al punto de tener en planes la construcción de una casa en Cabrera, municipio de la provincia María Trinidad Sánchez, en la costa norte del país del Caribe.

“Vine en navidad y estuve en Cabrera, pase un tiempo en Playa Grande, y compre un pedazo de tierra y voy a construir una casa”, dijo el actor de filmes de prestigio como “Infiltrados”, de Martin Scorsese y sagas taquilleras como “Transformers”.

Lenny Kravitz

El actor y cantante estadounidense Lenny Kravitz graba junto a JLo, Jennifer Coolidge, Josh Duhamel y otros actores de renombre la película “Shotgun Wedding”.

Hace unos días causó revuelo en las redes sociales al compartir una fotografía desde Cabrera, donde muestra su estado físico en todo su esplendor.

Sin camiseta, descalzo, con sus rastas características y vestido con un pantalón de chándal mientras parece parte un coco, el cantante causó sensación en sus millones de seguidores en Instagram.

Farina, Zion, Clarissa Molina y Shalim Ortiz

La película “Flow Calle” reunió en el país a varias estrellas de Colombia, Puerto Rico y también dominicanos, quienes grabaron la cinta en algunas locaciones de Santo Domingo.

La estrella Colombiana Farina es la protagonista de la película y mientras estaba rodando compartió con sus seguidores varios momentos donde disfrutaba de la comida y el calor de los dominicanos. La cantante urbana dijo estar enamorada de esta media isla.

La presentadora dominicana radicada en Miami, Clarissa Molina también es una de las figuras de la cinta urbana y los días que estuvo libre aprovechó para disfrutar de unas mini vacaciones en el país que la vio nacer.

Otras figuras son el artista urbano puertorriqueño Zion, Jay Wheeler, el actor de origen dominicano Shalim Ortiz y el colombiano Lincoln Palomeque.

Anitta

La cantante brasileña estuvo Anitta en Punta Cana más de una semana disfrutando de sol y la playa junto a sus padres y algunos amigos.

La famosa artista se mostró muy feliz y en cada momento compartí lo bien que se sentía en el país y llenó de elogios a los dominicanos por el trato que le dieron.

Anitta compartió en sus redes sociales, donde cuenta con más de 52 millones de seguidores, que nunca había visto “gente tan amable” y “perfecta” como los dominicanos.

Karol G

Karol G celebró su cumpleaños el pasado 14 de febrero, disfrutando de los encantos de Casa de Campo en el litoral Este.

La colombiana gozó del entorno de forma amena, sin ser asediada por paparazis. Se le vio bailando y disfrutar de su estancia, junto a su equipo de trabajo, que también aprovechó las aguas del entorno playero, desde el lujoso yate con el que se movían.

Chyno Miranda

Chyno Miranda, exintegrante del dúo Chyno y Nacho, pasó varios días con su esposa Natasha Araos y su hijo Luca. “Cuando disfrutas la vida desde otro punto de vista, con familia y amigos”, escribió en una imagen familiar desde las instalaciones de Villa Tartaruga.

El cantante, quien el año pasado vivió una difícil situación de salud de la que se encuentra aún recuperándose, es un asiduo visitante en Quisqueya.

Lorena Meritano y Ana Lucía Domínguez

Lorena Meritano y Ana Lucía Domínguez, famosas por sus personajes en la telenovela “Pasión de Gavilanes” de Dinora Rosales, y Libia Reyes o Ruth Uribe, respectivamente, también estuvieron recientemente en el país.

En el caso de la actriz Argentina Lorena Meritano, estuvo unos días disfrutando de las playas de Las Terrenas y se dio un paseo por la Zona Colonial, Santo Domingo, donde se encontró con el actor dominicano José Guillermo Cortines y el artista Juan Luis Guerra.

La actriz sobreviviente del cáncer retornó a su país no sin antes agradecer y mostrar su amor por esta tierra.

Por su parte la actriz Ana Lucia Domínguez, quien recientemente estrenó la serie “¿Quién mató a Sara?” se encuentra en Punta Cana junto a su pareja el actor Jorge Cárdenas y el también intérprete Mauricio Henao.