Kim Kardashian, cautivada con las maravillas de República Dominicana

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

República Dominicana se ha convertido en el destino ideal para las celebridades vacacionar y disfrutar de todas las bondades que ofrece este país. Una que frecuenta mucho esta media isla así lo manifiesta a través de las redes sociales es la socialité Kim Kardashian, quien actualmente se encuentra de vacaciones aquí.

La famosa empresaria está en compañía de sus hijos y varios amigos disfrutando de las maravillas que ofrece el Lago Azul.

La esposa de Kanye West compartió con sus 212 millones de seguidores varias instantáneas en bikini dándose un chapuzón en la reserva natural de aguas muy azules y cristalinas.

A través de sus historias en Instagram, la integrante del clan Kardashian compartió varios videos con sus amigos e hijos lanzándose a la piscina natural.

Esta no es la primera vez que Kim viene al “paraíso” como ella y -muchos famosos- lo llaman. El año pasado la socialité estuvo junto a su esposo tratando de “salvar su matrimonio” y escogió a República dominicana para pasar esos días tranquilos.

JLo en Cabrera

Otra que además de trabajar, está disfrutando su estadía en República Dominicana es Jennifer López, quien se encuentra desde el pasado mes de marzo grabando la película “Shotgun Wedding”, dirigida por Jason Moore.

La “Diva del bronx” publicó imágenes espectaculares junto a sus hijos en un lugar especial de Cabrera, municipio de la provincia María Trinidad Sánchez.

"Gracias @villa.tres.amarras for the incredible stay while we were filming #ShotgunWedding!!! @egt239 @lacarba", publicó en inglés. (Gracias @villa.tres.amarras por la increíble estancia mientras estábamos filmando #ShotgunWedding!!! @egt239 @lacarba").

Actrices de Pasión de Gavilanes

Lorena Meritano y Ana Lucía Domínguez, famosas por sus personajes en la telenovela “Pasión de Gavilanes” de Dinora Rosales, y Libia Reyes o Ruth Uribe, respectivamente, también estuvieron recientemente en el país.

En el caso de la actriz Argentina Lorena Meritano, estuvo unos días disfrutando de las playas de Las Terrenas y se dio un paseo por la Zona Colonial, Santo Domingo, donde se encontró con el actor dominicano José Guillermo Cortines y el artista Juan Luis Guerra.

La actriz sobreviviente del cáncer retornó a su país no sin antes agradecer y mostrar su amor por esta tierra.

Por su parte la actriz Ana Lucia Domínguez, quien recientemente estrenó la serie “¿Quién mató a Sara?” se encuentra en Punta Cana junto a su pareja el actor Jorge Cárdenas y el también intérprete Mauricio Henao.