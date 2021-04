Reaparece Rafael Amaya y habla de un posible regreso de “El señor de los cielos”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Luego del video que dio de qué hablar donde supuestamente habría recaído en la adicción y sufría delirio de persecución, Rafael Amaya reapareció para hablar con sus fans, agradecerle a todos los que lo han ayudado en este proceso y habló de un posible regreso de “El señor de los cielos”.

En un Instagram Live a través de la cuenta de su compadre el cantante Roberto Tapia, Amaya se dejó ver risueño y de buen humor mientras respondía a algunas de las preguntas que le hacían los seguidores.

Sobre la octava temporada de “El señor de los cielos” dijo: “Estamos preparando una buena octava temporada, estamos en negociaciones y vamos a ver lo que pasa”.

Respecto a las especulaciones de una recaída en las drogas el famoso aclaró: “Son puros chismes…puro mitote, no crean nada, tantas cosas que se han dicho de mí, que el video, que esto, que lo otro… aquí estoy, y lo que se ve no se juzga, aquí estoy al cien con ustedes y muy agradecido con Dios, con mi familia, con mis amigos y con mis fans sobre todo que no han perdido la fe y una disculpa por no haber estado todo este tiempo al pendiente de ustedes”.

El histrión mexicano regresó a la vida pública a finales del 2020 y luego de haber desaparecido de las redes y mantener un bajo perfil, debido a su rehabilitación por su adicción a las drogas y el alcohol.

Amaya de 44 años, se despidió de sus fans con una frase contundente que revela su voluntad por salir adelante en sobriedad: “Sólo por hoy, un día a la vez, y toca trabajar mucho. Un día a la vez. Me siento vivo otra vez”.