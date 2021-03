Adamari López quedó de psicólogo cuando rompió con Luis Fonsi: "Uno tiene que soltar”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Adamari López tuvo que ir a consultarse con un psicólogo cuando su matrimonio con Luis Fonsi se derrumbó, generándole un dolor tan fuerte que con sólo con esa ayuda médica, la de Dios, la familia y el tiempo pudo superar.

“En esos momentos yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para no dejar que me dolieran. Me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado, y en un momento dado también tuve que visitar un psicólogo”, confesó durante una entrevista por Youtube con la periodista María Celeste Arrarás.

Tras tres años de matrimonio, en el 2009 Luis Fonsi y Adamari López se divorciaron, lo que significò para ella “un golpe tan o más duro que el diagnóstico de cáncer de ese momento”.

La actriz puertorriqueña explicó que tras la separación “todas esas cosas que yo quería guardar para no hablármelas a mí misma y para no enfrentarlas, me estaban afectando”.

Sin embargo, todo eso quedó en el pasado: “Uno tiene que soltar y dejar ese rencor, ese dolor y más sabiendo que la persona que estuvo involucrada, no hizo nada con el mal deseo de hacerme daño, pero al yo guardarlo tanto a lo mejor no me dejaba ver las cosas con claridad”.

López, de 49 años, sobreviviente de cáncer de seno, es pareja sentimental desde hace ochoa ños del bailarín español Toni Costa, quien es el padre de su única hija: Alaïa, de seis años.