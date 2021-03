Vin Diesel: dos décadas cercano a los dominicanos, con dos amigos presidentes y dos veces que por poco resbala

Ramón Almánzar

Santo Domingo, RD

Vin Diesel tiene desde hace casi dos décadas una relación “in crescendo” con República Dominicana, país al que le ha demostrado su amor, le ha traído grandes proyectos cinematográficos, en el que “ha hecho liga” con dos presidentes en el poder y casi “ha resbalado” en dos incidentes menores.

A principios de enero fue sorpresivo el primer encuentro este año de Vin Diesel con el presidente Luis Abinader, con quien se había reunido el 16 de noviembre pasado.

¿Qué buscaba? El pasado domingo se tenía la respuesta: el gobierno anunciaba la firma de un acuerdo con el actor estadounidense y la compañía Blue Mangos Studios para la construcción de de unos estudios de cine de primer nivel en Puerto Plata.

Antes, al actor de Hollywood se le conocía en el país por una amistad con el expresidente Leonel Fernández, con quien se le vio con frecuencia durante su doble mandato de 2004 a 2012.

En esta cercanía de Diesel con el país siempre sale un nombre a primer plano: el actor dominicano Valentino Morales, quien sería una de las primeras personas que lo trajo, pues se conocen desde que el estadounidense no era famoso.

Su padre fue quien le impulsó a acercarse al mundo de la interpretación. Su altura y su corpulencia propiciaron que el cine de acción viera en él al sucesor de Arnold Schwarzenegger. “A mí no me interesa la política como a él. Soy de Nueva York, nada más lejos de mi mente presentarme a unas elecciones”, dijo hace un tiempo en son de broma en una entrevista con la agencia EFE.

Diesel habla con soltura español, pues se crió en una comunidad hispana de Manhattan, conocida como Washington Heights, “por eso me he definido muchas veces como multicultural, aunque soy tímido y me cuesta hablar en público en español”.

+ Amigo de Leonel Fernández

Durante el segundo mandato de Leonel Fernández (de 2004 a 2008) se registran las primeras visitas mediáticas de Vin Diesel a territorio dominicano. De las anteriores hay pocas reseñas periodísticas y por eso la etapa del siglo XXI es la mejor registrada.

Además, antes del presente siglo no era tan popular. Previo a la película "Rápido y furioso", su actuación en “Salvando al soldado Ryan” (1998), de Steven Spielberg, le permitió darse a conocer y que muchos productores se fijaran en él.

Esa historia de finales del siglo XX está llena de dolores y sudores. En los años 90, Diesel había fracasado en su intento de lograr el sueño artístico en Los Angeles y tuvo que regresar a Nueva York.

Con un trabajo en telemarketing, vendiendo herramientas, ahorró 47,000 dólares y los empleó en su cortometraje "Multifacial".

El corto se exhibió en 1995 en el festival de Sundance, por entonces meca del cine independiente, donde Steven Spielberg lo vio y lo escogió para un papel en "Salvando al soldado Ryan".

+ Acercamientos frecuentes

Como se crió en Washington Heights, siente empatía natural con los dominicanos. Desde los primeros días que llegó a Quisqueya el celebrity experimentó una atracción fascinante por este pueblo y su gente.

Incluso, en agosto de 2005 ya su sentir era claramente de que aquí se sentía acogido y seguro: “Me siento libre en República Dominicana”. Eso proclamó en ese año.

En 2005, durante una de sus visitas, se reunió con los periodistas, a quienes le llamó la atención las palabras y términos utilizados por él, como si fuera “un tíguere dominicano” (o un ciudadano común).

"Ta'to", "cómo ta' mi gente" y "qué buena tú ta", fueron sus primeras palabras pronunciadas en puro español y acento dominicano.

"En República Dominicana, me siento libre, porque puedo hacer cosas que en Estados Unidos no puedo hacer", comentó refiriéndose a la confianza que siente cuando camina por las calles de esta nación.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa. En medio de ese panorama de libertad, seguridad y empatía en territorio dominicano, en septiembre de 2005 fue parte de un confuso incidente con una joven en la discoteca Praia del ensanche Naco, en Santo Domingo.

Una estudiante de arquitectura, de 23 años, alegó esa vez que fue maltratada por Diesel en la discoteca Praia porque supuestamente no cedió a sus pretensiones amorosas.

Hasta se habló en la farándula de que él supuestamente la mando a que la sacaran de la discoteca por el desplante.

Hay una versión de que Vin la invitó a su mesa junto a otras amigas en un centro de entretenimiento. Luego la quería llevar a otro lugar, pero ella dijo supuestamente que no, que prefería irse a Praia, pero Vin le habría pedido al dueño de la discoteca que quería entrar, con la condición de que sacara a la muchacha de la discoteca, petición que habría sido aceptada.

Según unas declaraciones del comunicador Luisín Jiménez, realizada a través del programa "El Show del Mediodía" (Color Visión), Vin Diesel departía en Praia junto a su amigo, el actor dominicano Juan Fernández, y mientras disfrutaban el actor cortejaba a la joven que se unió a ellos.

Inicialmente, de acuerdo una fuente citada por Diario Libre, la chica estaba interesada en Diesel, aunque finalmente terminó marchándose junto a Fernández, decisión que provocó la ira del actor hollywoodense.

Valentino Morales, su amigo de siempre, negó que los hechos sucedieran como Luisín Jiménez los relató en “El Show del Mediodía”.

Rafael -Miñongo- Peralta, empresario artístico y amigo cercano de Vin Diesel, rechazó en esos días que el actor "acosara sexualmente" a la joven, como insinuó Luisín Jiménez en la televisión.

"Vin es un asiduo visitante de Praia, donde va a compartir con nosotros, pero nunca ha protagonizado acciones que pongan en tela de juicio su buena conducta", comentó Peralta a Diario Libre.

Vin Diesel nunca se pronunció directamente sobre el tema y el tiempo se encargó de que su entierro.

+ Vida amorosa, familiar

En realidad su vida sentimental ha sido estable para lo habitual en un mundo en el que la fama y la fortuna le llegó en un tiempo rápido y bondadoso.

En un momento de su vida se le relacionó con la actriz de origen dominicano Michelle Rodríguez.

Desde hace 14 años mantiene una relación estable y duradera con la modelo mexicana Paloma Jiménez, con quien ha procreado tres hijos: Hania, de 13 años, Vincent, de 11, y Pauline, de seis años.

+ Segundo incidente

En ese septiembre de 2005, Vin Diesel se vio envuelto en otro incidente cuando salía del país rumbo a Miami por el aeropuerto Las Américas.

Miembros del Cuerpo de Seguridad Aeroportuaria dijeron haber detectado una pistola en una de sus maletas, por lo cual lo detuvieron durante un rato.

Esa vez Diesel negó que fuera el propietario del arma y supuestamente ésta pertenecía a un raso del Ejército Nacional que le sirvió de seguridad y quien la dejaría de manera accidental en la maleta. El caso no pasó de ahí. Al menos se llevó un susto.

Después de esos dos incidentes sin mayores consecuencias, las noticias de estos últimos 16 años han sido positivas, de real empatía con la gente dominicana, de aportes en producciones de cine y de proyección turística para el país.

"Es como si yo fuera familia de los dominicanos y los dominicanos parte de mi familia, como si tuviéramos la misma sangre. Eso es lo que siento y lo que con orgullo", expresó en una entrevista publicada por el periódico Hoy el 3 de julio de 2006.

+ Primera filmación en RD

La primera gran noticia de sus propuestas cinematográficas llegó en 2008 con el rodaje de escenas de la película "Rápido y Furioso”.

La franquicia lo convirtió en un rey midas del cine de acción. Ya va por la novena entrega, a estrenarse pronto si la pandemia lo permite (el estreno está pautado para el 25 de junio en Estados Unidos). Mientras, lleva recaudados casi seis mil millones de dólares, cifra que la convierte en la producción de mayor éxito de Universal.

En la filmación de 2008 se usaron locaciones del barrio Santa Bárbara, así como la avenida George Washington y en La Victoria, en Santo Domingo.

En sus muestras de lealtad con Leonel Fernández, en ese año (2008) apareció en la campaña electoral invitando a votar por la reelección del candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, que finalmente ganó el 16 de mayo del 2008 con un 53% de los votos frente al 40% de su principal rival, Miguel Vargas Maldonado.

Un año más tarde, en julio del 2009, Diesel resaltaba en Nueva York que adoraba "la multiculturalidad" que a su juicio caracteriza a esta media isla, razón por la que decidió filmar aquí "Los Bandoleros", su segundo cortometraje como director.

"Creciendo en Manhattan, muchos de los hermanos con los que me crié eran dominicanos y hay algo muy multicultural de la República Dominicana con lo que me identifico mucho", explicó Diesel durante una entrevista con Efe en Nueva York, donde estrenó su nueva aventura tras la cámara en el Festival Internacional de Cine Latino.

El actor presentó "Los Bandoleros", un filme de 20 minutos que visionó con un aire muy latino y cuya historia funciona como apertura para "Fast & Furious", la cuarta entrega que se estrenó en 2009 de la saga de "The Fast and the Furious".

"El 75% de la población dominicana se identifica como mulata, lo que significa que, como yo, son descendientes de europeos y africanos", explicó Diesel, de origen italiano y afroamericano, a quien muchos señalaban ya como el relevo de Arnold Schwarzenegger en el cine de acción.

La nación caribeña es, a juicio del actor, "la meca de la multiculturalidad", algo que lo llevó a desplazarse aquí para lanzar con su fundación, One Race Global Film, un programa en 2005 para acercar el arte del cine a los niños más desfavorecidos, reseñó EFE.

"Cuando llegué a la República Dominicana me encontré a un niño que limpiaba zapatos y vendía discos y le compré un álbum en el que había una canción llamada 'Los Bandoleros'. Ese tema me hizo ver claro que tenía que participar de nuevo en 'The Fast and the Furious' y en su honor pensé en este corto", explicó.

Antes que en Nueva York, “Los Bandoleros” ya lo había estrenado en mayo del 2009 en el Club Mauricio Báez, de Villa Juana, barrio de Santo Domingo.

La iniciativa de Universal Studios, One Race Films y Funglode, es una forma de dar las gracias a los profesionales y a las autoridades de la República Dominicana y a los estudiantes del programa One Race Global Film Foundation-FUNGLODE/GFDD -envueltos en la producción y realización del cortometraje- por su dedicación, hospitalidad y profesionalidad para poder rodar películas en la nación caribeña.

En este tiempo de relación ha dado muestras de solidaridad. A mediados de enero del 2010 se reseñaba la presencia de nuevo de Diesel en el país. Para entonces se reunió con su amigo, el presidente Fernández, con el objetivo de canalizar ayuda a Haití, país devastado el 12 de enero de ese año por un terremoto.

El actor trajo un avión fletado de medicinas, alimentos y otros artículos que llevó a Haití.

El 24 de enero de 2010, el presidente Fernández recibió al actor estadounidense y al cantante de origen haitiano Wyclef Jean, para coordinar ayudas al vecino país.

Después de eso, la relación RD-Diesel pareció enfriarse unos años, pero resurgió en 2016 con el anuncio de un nuevo rodaje: “XXX: The Return of Xander Cage”.

La película se filmaría en estudios de Juan Dolio y en varias locaciones de Samaná, Baní, Puerto Plata y Navarrete.

En esa ocasión, ya las redes sociales estaban masificadas y se volvió viral un video en el que Diesel sacó un tiempo dentro del rodaje en Navarrete, municipio de la provincia Santiago, para compartir con su fanaticada, que acudió a las locaciones de la producción para verlo de cerca.

El propio actor compartió un vídeo en su cuenta de Instagram donde se mostraba a varias mujeres alborotadas por su presencia.

Además del mercadeo gratis a nivel internacional, Diesel es promotor de inversiones para República Dominicana. En “XXX: The Return of Xander Cage” se manejó un presupuesto aproximado de 800 millones de pesos para ser gastado en República Dominicana.

En un comunicado de la Dirección General de Cine resaltó en 2016 el impacto que una filmación de esta magnitud puede tener en la economía de las locaciones elegidas, ya que significa una oportunidad para generar empleos en diferentes áreas.

“Este aspecto positivo de una producción internacional se pudo notar recientemente durante la filmación que se realizó en el Parque Duarte de la Zona Colonial, donde contaron con alrededor de 150 técnicos dominicanos como parte del crew y 296 extras dominicanos en escena”, indicó DGCINE.

Por si quedaban dudas de su sentir por el pueblo dominicano, en julio de 2019, dijo: “Nunca dejes que nadie te diga que los dominicanos no son gente mágica y maravillosa. Yo amo ese país y siempre lo amaré”.

En esos días de julio de 2019 se le vio montando bicicleta en las calles de la capital dominicana, además de grabar filmes y participar en eventos públicos y hasta presentado en conciertos de artistas del género urbano.

Se recuerda que hasta escribió un mensaje con el hashtag: #PaMiGente, una expresión coloquial dominicana.

No todo ha sido reuniones de negocios y filmaciones de películas. También ha sacado tiempo para el dembow.

En febrero del 2020, fue tendencia en Twitter luego de que se estrenara su participación en el remix del tema “Coronao Now”, originalmente grabado por El Alfa y Lil Pump.

En la nueva versión, además cantan el urbano panameño Sech y el trapero puertorriqueño Myke Towers.

Las partes de Vin Diesel en el tema son frases cortas: “Fuck You”, “Tu no entiende”, “Qué pámpara”, “La pámpara prendía” y “Coronao”.

No era la primera vez que el protagonista de “Una niñera a pruebas de bala” incursionaba en el canto. Antes sorprendió a sus fans con un video cantando en español y en el 2007 debutó como cantante junto a su amigo Nicky Jam cuando se subió al escenario de los premios Billboard Latinos para cantar algunos versos en español.

Antes de esa noticia musical, en enero de 2020 había revelado que el veterano merenguero Johnny Ventura es uno de sus artistas favoritos.

El “Caballo Mayor” compartió un video, que fue viral, junto al actor norteamericano aparentemente en República Dominicana, donde Diesel le profesa su admiración mientras grababa un video abrazándolo.

“Uno de mis artistas favoritos, quien ha llevado el merengue por el mundo. Ha sido un héroe”, le expresó el actor, al tiempo que el merenguero le respondió: “Gracias a @vindiesel por su admiración, amistad y amor por nuestra patria. Eres y serás siempre bienvenido en este tu país y en mi familia”.

Vin Diesel había estado en esos días en Casa de Campo, en la ciudad de La Romana, y fue visto realizando una compra en un supermercado. Al salir, se despidió saludando y demostrándole su cariño a la gente.

Luego compartió un video en su cuenta de Instagram junto a un grupo de niños y adolescentes, a quienes definió como sus ‘tígueres’.

A propósito, anunció que brindaría ayuda a los niños que pertenecen al orfanato Maestro Cares, fundado y apadrinado por el salsero Marc Anthony, cuyo local está en La Romana.

“Sé que todo el mundo quiere empezar el Año Nuevo pensando en lo que quieren hacer y lo que quieren lograr, pero también tengan en mente la ayuda que le pueden ofrecer a la gente. Cómo puedes levantar a tu hermano, cómo puedes inspirar a otros. Con eso estoy en mente aquí, en la primera semana del 2020, en Maestro Cares, el orfanato de La Romana, uno de las 21 que hay, con mi gente, con mis ‘tígueres’, mientras le agradecemos a Dios por todo lo que tenemos”, declaró el actor agradecido en un video.

La niñez parece ser un tema que le llega al alma. Mark Sinclair Vincent, su nombre real, nació en Alameda County, California, en 1967. Tiene un hermano gemelo de nombre Paul. No conoció a su padre biológico, que se supone era dominicano, y se crió con uno adoptivo: Irving Vincent, quien lo llevaba al teatro. En su honor se llamó Vin.

El apellido ficticio Diesel lo adquirió mientras trabajaba en Nueva York como portero de una discoteca.

“Fue a los 17 años cuando me hice portero de discoteca. Era una necesidad del trabajo. Esa fue la razón”, contó en una entrevista al periódico español El País.

En el centro de diversión, relató, le llamaban Diesel porque nunca se cansaba en el trabajo, "nunca se le acababa el combustible", anota El País.

Esas pilas aun están con energía. Por ejemplo, en medio de la pandemia, en septiembre y en noviembre de 2020, al actor estadounidense se le vio activo de nuevo en República Dominicana.

Entre otras actividades, se reunió el 16 de noviembre con el presidente Luis Abinader, quien ahora lo llama de "hermano". Al salir dijo que su encuentro con el mandatario fue increíble, reiterando que su corazón está en República Dominicana.

Ya para entonces se presume que hablaron de lo que en estos días es noticia: el acuerdo para construir un estudio de cine en Puerto Plata.

Después de ese primer encuentro con Abinader hubo un segundo. El pasado 28 de enero el actor y productor de cine apareció de manera sorpresiva con el mandatario dominicano en la provincia Puerto Plata. Allí también fue la tercera reunión, el pasado domingo.

El encuentro del 28 de enero se produjo en el municipio de Luperón, donde el mandatario acudió a una reunión con inversionistas turísticos.

Vin Diesel fue visto ese día de enero en las redes sociales en una fotografía junto a Abinader; el ministro de Turismo, David Collado, y el Administrativo de la Presidencia, José Paliza, nativo de Puerto Plata. La senadora de esa provincia, Ginette Bournigal, también compartió con el intérprete.

En esa ocasión, su participación en varios actos en Puerto Plata con el presidente Luis Abinader dieron de qué hablar en las redes sociales, y no precisamente por los planes del actor y el gobierno en la zona.

En efecto, lo que más comentarios generó en Twitter y Facebook fue el hecho de que el musculoso actor estuvo en camiseta sin mangas, junto al mandatario, no solo en las actividades en Luperón, sino también en un acto con algo más de formalidad, reseñaba ese día LISTÍN DIARIO.

Los asistentes, en gran parte, usaron chacabana al igual que el presidente y sus ministros.

Otros optaron por chaqueta sin corbata, pero el popular actor se mantuvo en su franela sin mangas, algo que no se le permite a ningún ciudadano común en un acto de cierta formalidad, generando decenas de comentarios en las redes sociales.

Muchos usuarios interpretaron como una “falta de respeto” a la investidura del Presidente, el uso de la camiseta sin mangas en un acto presidido por el mandatario, así como diversos reclamos por la vestimenta.

El pasado domingo volvió a usar un t-shirt, negro, pero con mangas, y esta vez la gente se centró en lo esencial, lo importante, el proyecto cinematográfico.

“Desde #Bergantin, Puerto Plata queremos anunciarle al país la firma de un acuerdo para la construcción de un estudio de cine bajo la dirección (de) @vinDiesel y One Race Film (sic.), que consolidará la industria del cine dominicano y generará miles de empleos e impulsará el turismo”, anunció Abinader el domingo en su cuenta de Twitter.

El Gobierno dominicano no ha divulgado por el momento detalles sobre el coste de la inversión o sobre las dimensiones de los estudios.

En su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, el pasado 27 de febrero, Abinader adelantó que se iba a anunciar '"a puesta en marcha de unos estudios cinematográficos, cuya dimensión y la implicación de compañías y actores internacionales, seguro les sorprenderán". Y así fue.

Mientras, Vin Diesel parece seguirá por estos lados. Hace diez días la prensa de espectáculos recogió que rueda aquí una película, aunque no se especificó el título.

El propio artista compartió una fotografía en sus redes sociales junto al equipo de producción de la cinta y entre los que se encuentran los cineastas dominicanos Ernesto Alemany y Pedro Catrain.

“Gran semana de rodaje con mi equipo dominicano. ¡Gracias por todo mi gente! Todo amor, siempre. #Fast9 # Paternidad # Summer2021”, escribió el actor en su Instagram.

Vin Diesel, de 53 años, que ganó fama por su personaje de 'Dominic Toretto' en “Rápidos y Furiosos”, tiene sin dudas a República Dominicana como su centro de atención, la lleva en el corazón, y apenas comienza su influencia por estos lados del Caribe. Pues que sea rápido y bondadoso.