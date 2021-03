Muere de covid presentador de TV Dave Capella, días después que su padre, y su madre también está contagiada

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El animador y presentador venezolano de televisión Dave Capella falleció por covid-19, enfermedad que padecía desde hace al menos un mes, al igual que su padre, que falleció el pasado lunes, mientras su madre se encuentra contagiada también. Tenía 38 años.

“Mi amor, teníamos tanto por hacer. Cómo lamento no haber quedado embarazada unos meses atrás cuando lo intentábamos. Yo te llevaré por siempre en mi corazón, en mi alma”, expresó su novia, la modelo Yerardy Montoya al confirmar la muerte de Capella.

El animador del programa venezolano "Portada´s", de Venevisión, fue hospitalizado a finales de febrero junto a sus padres, Ulises y Alicia, debido a complicaciones con la enfermedad.

El padre murió el lunes y la madre sigue afectada por el contagio del coronavirus.

Venezuela parece retroceder en su lucha contra la pandemia y el colapso del sistema de salud es visible, reportó la agencia EFE.

A la fecha, es casi imposible encontrar un venezolano que no haya sufrido la enfermedad o no tenga un familiar o allegado que lo viva o lo haya vivido. Y también lo es no conocer a alguien que haya llorado a un ser querido fallecido por coronavirus, algo que ocurrió en el resto del mundo en la primera mitad de 2020.