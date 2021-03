Un adelanto de "Anatomía de Grey" desvela el regreso de otro personaje clave

Europa Press

Madrid

La temporada 17 de "Anatomía de Grey" ha apostado por la nostalgia y ha contado con el regreso de algunos personajes de las primeras entregas.

Meredith (Ellen Pompeo) está en coma tras contagiarse de coronavirus y es en ese estado de inconsciencia que la protagonista ha podido ver a protagonistas como Derek (Patrick Dempsey) o George O'Malley (T.R. Knight). Tal como ha desvelado el adelanto del próximo capítulo, la doctora volverá a ver en sueños a otro personaje clave.

El adelanto del 17x10, titulado Breathe, ha desvelado el regreso de Lexie Grey (Chyler Leigh). La hermana de Meredith apareció por primera vez en la temporada 3 y fue un personaje habitual durante cinco temporadas hasta que murió en el mismo accidente de avioneta que se cobró la vida de Mark Sloan.

En el clip aparece Meredith entubada, soñando con una playa en la que, de repente, aparece Lexie. "Me gusta esto", afirma. "¿Vas a quedarte?", le pregunta su hermana.

Todo apunta a que la temporada 17 será la última de la ficción. Ellen Pompeo, pronto terminará su contrato, al igual que la showrunner Krista Vernoff, y por el momento ABC no se ha pronunciado al respecto.

Aunque nada ha sido confirmado, Vernoff ha escrito el guion del último episodio de la temporada pensando en que posiblemente sea el final de la ficción.

"Estoy planeando un último capítulo que podría servir como final de temporada o como final de la serie. Estoy teniendo en cuenta ambas posibilidades y es muy difícil, no es lo ideal. No es donde desearía que estuviéramos", explicó a The Hollywood Reporter.

"Anatomía de Grey" se centra en la vida de los cirujanos internos, residentes y especialistas a medida de que se convierten en médicos cirujanos experimentados mientras tratan de equilibrar sus relaciones personales y profesionales.